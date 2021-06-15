Хавбек Динамо перешел в луганскую Зарю

23-летний полузащитник киевского «Динамо» Ахмед Алибеков, который до недавнего времени находился в аренде в «Уфе», перешел в «Зарю».

Алибеков – воспитанник СДЮШОР «Металлург» (Запорожье). 15 января 2016 года заключил контракт с «Динамо» Киев и поначалу выступал за молодежную команду. Дебютировал в составе киевлян в УПЛ 18 марта 2018 года в матче с клубом «Ворскла», в котором вышел на замену на 71-й минуте вместо Дениса Гармаша.

В июле 2019 года был отдан в аренду на один сезон в чешский клуб «Слован» Либерец. В сентябре 2020 года был отдан киевлянами в аренду в «Уфу», вернулся в Киев в марте 2021 года.