Хавбек Динамо перешел в луганскую Зарю

Ахмед Алибеков до недавнего времени играл в аренде за «Уфу»

  • 15.06.2021 16:27
  • 3725 просмотров
  • 3 комментария
Хавбек Динамо перешел в луганскую Зарю
© ФК Динамо Киев. Ахмед Алибеков

23-летний полузащитник киевского «Динамо» Ахмед Алибеков, который до недавнего времени находился в аренде в «Уфе», перешел в «Зарю».

Алибеков – воспитанник СДЮШОР «Металлург» (Запорожье). 15 января 2016 года заключил контракт с «Динамо» Киев и поначалу выступал за молодежную команду. Дебютировал в составе киевлян в УПЛ 18 марта 2018 года в матче с клубом «Ворскла», в котором вышел на замену на 71-й минуте вместо Дениса Гармаша. 

В июле 2019 года был отдан в аренду на один сезон в чешский клуб «Слован» Либерец. В сентябре 2020 года был отдан киевлянами в аренду в «Уфу», вернулся в Киев в марте 2021 года.

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Источник — ФК Заря

(4 голоса)

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Комментарии
    olshody
    online
      olshody, 15.06.2021 17:22
    0
    bullyUA, 15.06.2021 17:13
    Нет Алибеков родом с Дагестана и сам захотел быть поближе к родным. Потому и попросился в аренду в Уфу.
    Кого ты лечишь? Это "металлург", как и Сидорчук с Соболем!
    Ахмед Арсланалиевич Алибеков (укр. Ахмед Арсланалійович Алібеков; 29 мая 1998, Запорожье, Украина) — украинский футболист, полузащитник.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 15.06.2021 17:13
    0
    olshody, 15.06.2021 16:49
    отдан киевлянами в аренду в «Уфу»??????????
    это вбрасывание?
    Нет Алибеков родом с Дагестана и сам захотел быть поближе к родным. Потому и попросился в аренду в Уфу.
    Ссылка
    olshody
    online
      olshody, 15.06.2021 16:49
    -4
    отдан киевлянами в аренду в «Уфу»??????????
    это вбрасывание?
    Ссылка
    olshody
    online
      olshody, 15.06.2021 17:22
    0
    bullyUA, 15.06.2021 17:13
    Нет Алибеков родом с Дагестана и сам захотел быть поближе к родным. Потому и попросился в аренду в Уфу.
    Кого ты лечишь? Это "металлург", как и Сидорчук с Соболем!
    Ахмед Арсланалиевич Алибеков (укр. Ахмед Арсланалійович Алібеков; 29 мая 1998, Запорожье, Украина) — украинский футболист, полузащитник.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 15.06.2021 17:13
    0
    olshody, 15.06.2021 16:49
    отдан киевлянами в аренду в «Уфу»??????????
    это вбрасывание?
    Нет Алибеков родом с Дагестана и сам захотел быть поближе к родным. Потому и попросился в аренду в Уфу.
    Ссылка
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