Йожеф САБО: «Легко сказать - нужно выиграть у Северной Македонии и все»

Экс-тренер сборной Украины Йозеф Сабо надеется, что национальная команда во втором поединке на Евро-2020 добудет три очка.
«Легко сказать - нужно выиграть у Северной Македонии и все. Они настроятся и будут защищаться. Над нашими игроками будет давление, потому что нужно выиграть. Украине нужно действовать так же, как в первом матче - включать скорость».
«Потому что футболисты не очень высокого класса не будут успевать. Надеюсь, что наши выиграют», - сказал Сабо.
Украина в первом матче уступила Нидерландам 2:3.
Источник — Футбол 1/2/3
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