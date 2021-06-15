Йожеф САБО: «Легко сказать - нужно выиграть у Северной Македонии и все»

Экс-тренер сборной Украины Йозеф Сабо надеется, что национальная команда во втором поединке на Евро-2020 добудет три очка.

«Легко сказать - нужно выиграть у Северной Македонии и все. Они настроятся и будут защищаться. Над нашими игроками будет давление, потому что нужно выиграть. Украине нужно действовать так же, как в первом матче - включать скорость».

«Потому что футболисты не очень высокого класса не будут успевать. Надеюсь, что наши выиграют», - сказал Сабо.

Украина в первом матче уступила Нидерландам 2:3.