Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Ярмоленко страшно соскучился по футболу»

Специалист поделился мнением о матче Нидерланды — Украина (3:2)

  • 15.06.2021 16:09
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Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Ярмоленко страшно соскучился по футболу»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший главный тренер «Днепра-1» Дмитрий Михайленко поделился мнением о матче сборной Украины против Нидерландов (2:3) в рамках первого тура Евро-2020.

«Будь моя воля, я бы игроком матча признал Романа Яремчука. Он хорошо двигался, умело вступал в борьбу за мяч с фактурными защитниками хозяев, успевал качественно подыгрывать партнерам, ну и, что самое главное для нападающего, не ушел с поля без своего гола.

Также хотелось бы отметить Андрея Ярмоленко. Чувствовалось, что он страшно соскучился по футболу топ-уровня, часто брал игру на себя, не избегал жестких единоборств, а его забитый гол, убежден, будет среди самых красивых по итогам еврофорума», — считает Михайленко.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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