ФОТО. Металлист 1925 получил аттестат для участия в УПЛ

Харьковский клуб будет выступать в высшей лиге Украины

  • 15.06.2021 15:50
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ФОТО. Металлист 1925 получил аттестат для участия в УПЛ
© ФК Металлист 1925

Харьковский футбольный клуб «Металлист 1925», который занял третье место в сезоне 2020/2021 Первой лиги Украины, получил аттестат для участия в украинской Премьер-лиге.

«Официально! ФК «Металлист 1925» получил аттестат для участия в украинской Премьер-Лиге на следующий сезон», — говорится в заявлении харьковского клуба.

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Источник — ФК Металлист 1925

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