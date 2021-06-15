ФОТО. Металлист 1925 получил аттестат для участия в УПЛ

Харьковский футбольный клуб «Металлист 1925», который занял третье место в сезоне 2020/2021 Первой лиги Украины, получил аттестат для участия в украинской Премьер-лиге.
«Официально! ФК «Металлист 1925» получил аттестат для участия в украинской Премьер-Лиге на следующий сезон», — говорится в заявлении харьковского клуба.
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Источник — ФК Металлист 1925
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