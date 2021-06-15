ОФИЦИАЛЬНО: Герта подписала футболиста Шальке

Берлинская «Герта» подписала 24-летнего немецкого полузащитника «Шальке» Суата Сердара.
Стоимость трансфера составила около €8 миллионов.
В минувшем сезоне Сердар провел за «Шальке» 26 матчей во всех турнирах, где забил 2 мяча и отдал 3 результативные передачи.
В активе футболиста 4 матча за сборную Германии.
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Источник — ФК Герта
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