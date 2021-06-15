КАРИКАТУРА ДНЯ. Шик забил лучший гол Евро-2020?

Известный карикатурист Омар Момани отметил гол футболиста сборной Чехии Патрика Шика в ворота сборной Шотландии на Евро-2020.
Шик отличился дальним ударом на 52-й минуте встречи.
«Шик уже забил лучший гол Евро-2020?», — прокомментировал Момани свою работу.
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Источник — Sport.ua
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