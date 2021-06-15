КАРИКАТУРА ДНЯ. Шик забил лучший гол Евро-2020?

Футболист сборной Чехии поразил ворота Шотландии дальним ударом

  • 15.06.2021 15:18
  • 1132 просмотра
  • 1 комментарий
КАРИКАТУРА ДНЯ. Шик забил лучший гол Евро-2020?
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный карикатурист Омар Момани отметил гол футболиста сборной Чехии Патрика Шика в ворота сборной Шотландии на Евро-2020.

Шик отличился дальним ударом на 52-й минуте встречи.

«Шик уже забил лучший гол Евро-2020?», — прокомментировал Момани свою работу.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Сергей Кенев
    online
      Сергей Кенев, 15.06.2021 16:08
    +2
    Красивый гол с 45 метров,а Ярмоленко .....разве его гол хуже?
    Ссылка
    Сергей Кенев
    online
      Сергей Кенев, 15.06.2021 16:08
    +2
    Красивый гол с 45 метров,а Ярмоленко .....разве его гол хуже?
    Ссылка
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