ФОТО. Верес получил аттестат на сезон УПЛ. Команда будет играть не в Ровно

Чемпион Первой лиги «Верес» сообщил, что УАФ выдала клубу аттестат на участие в чемпионате УПЛ сезона 2021/22.

При этом у клуба сейчас нет стадиона в своем городе Ровно (реконструкция), а домашние встречи команда будет проводить в Луцке.

Ранее в клубе сообщали, что нацелены завершить реконструкцию арены в Ровно и проводить там матчи со второй половины сезона.