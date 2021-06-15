ФОТО. Верес получил аттестат на сезон УПЛ. Команда будет играть не в Ровно

Чемпион Первой лиги «Верес» сообщил, что УАФ выдала клубу аттестат на участие в чемпионате УПЛ сезона 2021/22.
При этом у клуба сейчас нет стадиона в своем городе Ровно (реконструкция), а домашние встречи команда будет проводить в Луцке.
Ранее в клубе сообщали, что нацелены завершить реконструкцию арены в Ровно и проводить там матчи со второй половины сезона.
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Источник — ФК Верес
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Хотелось бы знать кто их аттестует?
Зачем база, зачем стадион или детская академия?
Главное снять красивое кино...
Ничего против проекта Димы Поворознюка не имею, но этого мало для развития клуба!
Зачем база, зачем стадион или детская академия?
Главное снять красивое кино...
Ничего против проекта Димы Поворознюка не имею, но этого мало для развития клуба!
Хотелось бы знать кто их аттестует?
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