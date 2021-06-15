ФОТО. Верес получил аттестат на сезон УПЛ. Команда будет играть не в Ровно

Клуб без стадиона в своем городе получил аттестат

  • 15.06.2021 15:15
  • 2417 просмотров
  • 8 комментариев
ФОТО. Верес получил аттестат на сезон УПЛ. Команда будет играть не в Ровно
© veres.rv.ua

Чемпион Первой лиги «Верес» сообщил, что УАФ выдала клубу аттестат на участие в чемпионате УПЛ сезона 2021/22.

При этом у клуба сейчас нет стадиона в своем городе Ровно (реконструкция), а домашние встречи команда будет проводить в Луцке.

Ранее в клубе сообщали, что нацелены завершить реконструкцию арены в Ровно и проводить там матчи со второй половины сезона.

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Источник — ФК Верес

(8 голосов)

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Комментарии
    Hulivud
    online
      Hulivud, 15.06.2021 16:18
    0
    По-моему стадион в Ровно реконструируют уже лет 5 - и клуб уже второй раз получает аттестат УПЛ...
    Хотелось бы знать кто их аттестует?
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 15.06.2021 16:11
    0
    Олег Мандрівник, 15.06.2021 15:56
    Кто тогда Шахтар, Зоря?
    у Вереса навіть дитячої школи нема. Абсолютно нічого. Це не правильне порівняння. Верес це такий собі клуб-фантом, який завтра-післязавтра спокійно може стати Поділлям, Епіцентром, Карпатами і т.д.
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 15.06.2021 15:56
    -1
    Dmytro Dmytro, 15.06.2021 15:19
    Бомжі!!! Де база з тренувальними полями? Про стадіон...мовчу... Набір гравців,персонал +автобус...все...
    Кто тогда Шахтар, Зоря?
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 15.06.2021 15:53
    +2
    Александр Федько, 15.06.2021 15:37
    В городе Ровно (реконструкция). Кто-то из Ровно есть? Реконструкция есть, активно идет или нет?
    На канале Вереса в ютубе есть видео реконструкции. Судя по тем темпам строительства, работы там еще на несколько лет.
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 15.06.2021 15:39
    +2
    Александр Федько, 15.06.2021 15:37
    В городе Ровно (реконструкция). Кто-то из Ровно есть? Реконструкция есть, активно идет или нет?
    Не очень активно, но идет. Есть видео на ютубе.
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 15.06.2021 15:37
    +3
    В городе Ровно (реконструкция). Кто-то из Ровно есть? Реконструкция есть, активно идет или нет?
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 15.06.2021 15:27
    +1
    Dmytro Dmytro, 15.06.2021 15:19
    Бомжі!!! Де база з тренувальними полями? Про стадіон...мовчу... Набір гравців,персонал +автобус...все...
    И хорошее кино в ютубе...
    Зачем база, зачем стадион или детская академия?
    Главное снять красивое кино...
    Ничего против проекта Димы Поворознюка не имею, но этого мало для развития клуба!
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
      Dmytro Dmytro, 15.06.2021 15:19
    +11
    Бомжі!!! Де база з тренувальними полями? Про стадіон...мовчу... Набір гравців,персонал +автобус...все...
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
      Dmytro Dmytro, 15.06.2021 15:19
    +11
    Бомжі!!! Де база з тренувальними полями? Про стадіон...мовчу... Набір гравців,персонал +автобус...все...
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 15.06.2021 15:37
    +3
    В городе Ровно (реконструкция). Кто-то из Ровно есть? Реконструкция есть, активно идет или нет?
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 15.06.2021 15:53
    +2
    Александр Федько, 15.06.2021 15:37
    В городе Ровно (реконструкция). Кто-то из Ровно есть? Реконструкция есть, активно идет или нет?
    На канале Вереса в ютубе есть видео реконструкции. Судя по тем темпам строительства, работы там еще на несколько лет.
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 15.06.2021 15:39
    +2
    Александр Федько, 15.06.2021 15:37
    В городе Ровно (реконструкция). Кто-то из Ровно есть? Реконструкция есть, активно идет или нет?
    Не очень активно, но идет. Есть видео на ютубе.
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 15.06.2021 15:27
    +1
    Dmytro Dmytro, 15.06.2021 15:19
    Бомжі!!! Де база з тренувальними полями? Про стадіон...мовчу... Набір гравців,персонал +автобус...все...
    И хорошее кино в ютубе...
    Зачем база, зачем стадион или детская академия?
    Главное снять красивое кино...
    Ничего против проекта Димы Поворознюка не имею, но этого мало для развития клуба!
    Ссылка
    Hulivud
    online
      Hulivud, 15.06.2021 16:18
    0
    По-моему стадион в Ровно реконструируют уже лет 5 - и клуб уже второй раз получает аттестат УПЛ...
    Хотелось бы знать кто их аттестует?
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 15.06.2021 16:11
    0
    Олег Мандрівник, 15.06.2021 15:56
    Кто тогда Шахтар, Зоря?
    у Вереса навіть дитячої школи нема. Абсолютно нічого. Це не правильне порівняння. Верес це такий собі клуб-фантом, який завтра-післязавтра спокійно може стати Поділлям, Епіцентром, Карпатами і т.д.
    Ссылка
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