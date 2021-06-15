Зубков пройдет медосмотр

24-летний вингер сборной Украины Александр Зубков, вероятно, сможет сыграть в матче второго тура групповой стадии Евро-2020 против Северной Македонии.

«Из того, что мне известно, говорить о какой-то серьезной травме, пожалуй, рано. Говорить и констатировать, что Зубков примет или не сможет принять участие в матче с Северной Македонией, опять же, по той информации, которой я располагаю, опять же заблаговременно.

Сегодня очередной этап медосмотра Зубкова и, вероятно, уже по результатам этого исследования и будет приниматься решение, сможет ли он сыграть с Северной Македонией. Будет открытая тренировка, там точно увидим, работает Зубков в общей группе, присутствует ли он вообще на тренировке», — рассказал журналист Дмитрий Шпирко.

Зубков травмировался в матче с Нидерландами. Его на 11 минуте заменил Марлос.