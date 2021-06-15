Зубков пройдет медосмотр

По его результатам станет известно, сможет ли украинский футболист сыграть против Северной Македонии

  • 15.06.2021 14:48
  • 2251 просмотр
  • 1 комментарий
Зубков пройдет медосмотр
© Getty Images/Global Images Ukraine

24-летний вингер сборной Украины Александр Зубков, вероятно, сможет сыграть в матче второго тура групповой стадии Евро-2020 против Северной Македонии.

«Из того, что мне известно, говорить о какой-то серьезной травме, пожалуй, рано. Говорить и констатировать, что Зубков примет или не сможет принять участие в матче с Северной Македонией, опять же, по той информации, которой я располагаю, опять же заблаговременно.

Сегодня очередной этап медосмотра Зубкова и, вероятно, уже по результатам этого исследования и будет приниматься решение, сможет ли он сыграть с Северной Македонией. Будет открытая тренировка, там точно увидим, работает Зубков в общей группе, присутствует ли он вообще на тренировке», — рассказал журналист Дмитрий Шпирко.

Зубков травмировался в матче с Нидерландами. Его на 11 минуте заменил Марлос.

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Источник — Футбол 1/2/3

(4 голоса)

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Комментарии
    maxno
    online
      maxno, 15.06.2021 15:10
    +3
    Саше Зубкову здоровья и продолжить играть на чемпионате ЕВРОПЫ!!! А лучше выиграть его!!!
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 15.06.2021 15:10
    +3
    Саше Зубкову здоровья и продолжить играть на чемпионате ЕВРОПЫ!!! А лучше выиграть его!!!
    Ссылка
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