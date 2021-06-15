Ангелина Калинина – Дарья Снигур. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

15 июня украинские теннисистки Ангелина Калинина (№120 WTA) и Дарья Снигур (№207 WTA) сыграют между собой в рамках первого круга основной сетки 100-тысячника ITF в Великобритании.



Начало встречи в 14:45 по Киеву.

Ранее девушки между собой не играли.

В следующем круге победительница встречи сразится против четвертой сеяной Кристины Макхейл из США или Ван Сию из Китая.