Ангелина Калинина – Дарья Снигур. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

15 июня украинские теннисистки Ангелина Калинина (№120 WTA) и Дарья Снигур (№207 WTA) сыграют между собой в рамках первого круга основной сетки 100-тысячника ITF в Великобритании.
Начало встречи в 14:45 по Киеву.
Ранее девушки между собой не играли.
В следующем круге победительница встречи сразится против четвертой сеяной Кристины Макхейл из США или Ван Сию из Китая.
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Источник — Sport.ua
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