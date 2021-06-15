Угадай счет матча Франция - Германия и получи приз

Игра состоится 15 июня

  • 15.06.2021 14:12
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Угадай счет матча Франция - Германия и получи приз
© Getty Images/Global Images Ukraine

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Угадываем точное количество голов в матче Евро - 2020 Франция - Германия.

Ответы необходимо оставлять на официальном канале SAPPHIREBET в телеграм https://t.me/sapphirebet_cis .

Вместе с прогнозом необходимо указать ID клиента

Пример ответа: 3 - ID 302489343
Помните, что у вас одна попытка.
Победители 5 человек, указавшие точное количество голов в матче! (Если победителей будет больше, то для определения будет использован рандомайзер)

Участвуют только личные профили. Фейки в розыгрыше не участвуют. Таким образом создавать несколько аккаунтов бессмысленно - результат фейка будет аннулирован.

Для использования промокода - данные профиля должны быть заполнены, телефон и почта активированы:bangbang:

Обязателен ли депозит для активации промокода? Да, 40UAH

-Варианты отыгрыша, (экспресс из трех событий каждое 1,8+)
Итоги подведем 16.06.2021:ok_hand:
Комментарии. :, оставленные после начала матча, не рассматриваются!
Отредактированные комментарии не рассматриваются.

Подписка на аккаунт https://t.me/sapphirebet_cis обязательна! Всем удачи!!!

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Источник — Sport.ua

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