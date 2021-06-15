Угадай счет матча Франция - Германия и получи приз

Мы совместно с нашим партнером Букмекерской компанией SAPPHIREBET решили провести для своих подписчиков МЕГАКРУТОЙ розыгрыш!!! Разыгрываем 5 промокодов по 1000 UAH. Почитайте правила! 🤩🤩🤩

Угадываем точное количество голов в матче Евро - 2020 Франция - Германия.

Ответы необходимо оставлять на официальном канале SAPPHIREBET в телеграм https://t.me/sapphirebet_cis .

Вместе с прогнозом необходимо указать ID клиента

Пример ответа: 3 - ID 302489343

Помните, что у вас одна попытка.

Победители 5 человек, указавшие точное количество голов в матче! (Если победителей будет больше, то для определения будет использован рандомайзер)

Участвуют только личные профили. Фейки в розыгрыше не участвуют. Таким образом создавать несколько аккаунтов бессмысленно - результат фейка будет аннулирован.

Для использования промокода - данные профиля должны быть заполнены, телефон и почта активированы:bangbang:

Обязателен ли депозит для активации промокода? Да, 40UAH

-Варианты отыгрыша, (экспресс из трех событий каждое 1,8+)

Итоги подведем 16.06.2021:ok_hand:

Комментарии. :, оставленные после начала матча, не рассматриваются!

Отредактированные комментарии не рассматриваются.

Подписка на аккаунт https://t.me/sapphirebet_cis обязательна! Всем удачи!!!