Угадай счет матча Франция - Германия и получи приз

Мы совместно с нашим партнером Букмекерской компанией SAPPHIREBET решили провести для своих подписчиков МЕГАКРУТОЙ розыгрыш!!! Разыгрываем 5 промокодов по 1000 UAH. Почитайте правила! 🤩🤩🤩
Угадываем точное количество голов в матче Евро - 2020 Франция - Германия.
Ответы необходимо оставлять на официальном канале SAPPHIREBET в телеграм https://t.me/sapphirebet_cis .
Вместе с прогнозом необходимо указать ID клиента
Пример ответа: 3 - ID 302489343
Помните, что у вас одна попытка.
Победители 5 человек, указавшие точное количество голов в матче! (Если победителей будет больше, то для определения будет использован рандомайзер)
Участвуют только личные профили. Фейки в розыгрыше не участвуют. Таким образом создавать несколько аккаунтов бессмысленно - результат фейка будет аннулирован.
Для использования промокода - данные профиля должны быть заполнены, телефон и почта активированы:bangbang:
Обязателен ли депозит для активации промокода? Да, 40UAH
-Варианты отыгрыша, (экспресс из трех событий каждое 1,8+)
Итоги подведем 16.06.2021:ok_hand:
Комментарии. :, оставленные после начала матча, не рассматриваются!
Отредактированные комментарии не рассматриваются.
Подписка на аккаунт https://t.me/sapphirebet_cis обязательна! Всем удачи!!!
Источник — Sport.ua
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