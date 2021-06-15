Альбин ЭКДАЛЬ: «Это был очень, очень изнурительный матч»

Футболист сборной Швеции Альбин Экдаль прокомментировал ничью с Испанией (0:0) на Евро-2020.

«Мы знали, что будет тяжело, и что нам придется много бегать. Они хорошо держат мяч, а без мяча бегать сложнее. Мы не могли взять его под контроль, а когда у нас это получалось, нам не удавалось создать чего-то конструктивного.

Это был очень, очень изнурительный матч в физическом плане. Еще обидно, что мы не смогли сыграть так, как хотели. Но главное — это то, что мы заработали здесь одно очко», — считает Экдаль.