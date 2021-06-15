ФОТО. Влада Зинченко встретилась с легендарным футболистом

Известная украинская ведущая Влада Зинченко, жена 24-летнего футболиста «Манчестер Сити» и сборной Украины Александра Зинченко, встретилась с легендарным футболистом «Баварии» и сборной Германии Бастианом Швайнштайгером на Евро-2020.

«Игру Бастиана Швайнштайгера я впервые увидела в 2006 году на чемпионате мира, когда смотрела матч за третье место между Германией и Португалией. Я хорошо помню, как тогда 22-летний Басти отметился двумя голами и исполнением штрафного, в результате которого у португальцев случился автогол.

Мне тогда было 11, и я подумать не могла, что через десяток лет буду делить камеру и микрофон с легендой немецкого футбола. Жизнь — интересная вещь», — прокомментировала Влада совместное фото.