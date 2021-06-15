ФОТО. Влада Зинченко встретилась с легендарным футболистом

Украинская ведущая пообщалась с Бастианом Швайнштайгером на Евро-2020

  • 15.06.2021 13:42
  • 1629 просмотров
  • 4 комментария
ФОТО. Влада Зинченко встретилась с легендарным футболистом
© Instagram. Влада Зинченко

Известная украинская ведущая Влада Зинченко, жена 24-летнего футболиста «Манчестер Сити» и сборной Украины Александра Зинченко, встретилась с легендарным футболистом «Баварии» и сборной Германии Бастианом Швайнштайгером на Евро-2020.

«Игру Бастиана Швайнштайгера я впервые увидела в 2006 году на чемпионате мира, когда смотрела матч за третье место между Германией и Португалией. Я хорошо помню, как тогда 22-летний Басти отметился двумя голами и исполнением штрафного, в результате которого у португальцев случился автогол.

Мне тогда было 11, и я подумать не могла, что через десяток лет буду делить камеру и микрофон с легендой немецкого футбола. Жизнь — интересная вещь», — прокомментировала Влада совместное фото.

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Источник — Instagram

(6 голосов)

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Комментарии
    Владимир Коновалец
      Владимир Коновалец, 15.06.2021 14:14
    -2
    Кумедно виглядає поруч с німцем, невже вона цього не розуміє ?
    Ссылка
    R1d3r
    online
      R1d3r, 15.06.2021 14:09
    +3
    Александр Гайдар, 15.06.2021 14:08
    *лошадка.
    У тебя на аве
    Ссылка
    Александр Гайдар
      Александр Гайдар, 15.06.2021 14:08
    -3
    Face Control, 15.06.2021 14:04
    Красотка.
    *лошадка.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 15.06.2021 14:04
    +1
    Красотка.
    Ссылка
    R1d3r
    online
      R1d3r, 15.06.2021 14:09
    +3
    Александр Гайдар, 15.06.2021 14:08
    *лошадка.
    У тебя на аве
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 15.06.2021 14:04
    +1
    Красотка.
    Ссылка
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