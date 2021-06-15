Марта Костюк – Мэдисон Бренгл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

15 июня украинская теннисистка Марта Костюк (№65 WTA) начнет борьбу в основной сетке травяного турнира WTA 250 в Бирмингеме.



В матче первого круга украинка сразится против Мэдисон Бренгл из США (№80 WTA). Встреча пройдет третьим запуском после матча Лейла Фенрандес – Ван Яфань. Ориентировочное время начала – 16:30 по Киеву.



Ранее теннисистки между собой не встречались.



Победительница матча во втором круге сразится против Дарьи Касаткиной (№35 WTA) или Полоны Херцог (№73 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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