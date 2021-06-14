Марченко завершил борьбу на престижном турнире ATP в Лондоне

Илья проиграл Фелисиано Лопесу

  • 14.06.2021 22:05
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Марченко завершил борьбу на престижном турнире ATP в Лондоне
© Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко (№155 АТР) завершил выступления в основной сетке травяного турнира ATP Tour 500 в Лондоне.
 
В первом круге украинец, который успешно преодолел квалификацию, проиграл испанцу Фелисиано Лопесу (№64 АТР). 
 
Лондон. Первый круг
Илья Марченко (Украина) – Фелисиано Лопес (Испания) – 6:1, 7:6(6)
 
Отметим, что это был всего двадцатый матч Ильи на траве в рамках основных сеток турниров АТР (6-14).

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Источник — Sport.ua

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