Марченко завершил борьбу на престижном турнире ATP в Лондоне

Украинский теннисист Илья Марченко (№155 АТР) завершил выступления в основной сетке травяного турнира ATP Tour 500 в Лондоне.
В первом круге украинец, который успешно преодолел квалификацию, проиграл испанцу Фелисиано Лопесу (№64 АТР).
Лондон. Первый круг
Илья Марченко (Украина) – Фелисиано Лопес (Испания) – 6:1, 7:6(6)
Отметим, что это был всего двадцатый матч Ильи на траве в рамках основных сеток турниров АТР (6-14).
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Источник — Sport.ua
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