Марченко завершил борьбу на престижном турнире ATP в Лондоне

Украинский теннисист Илья Марченко (№155 АТР) завершил выступления в основной сетке травяного турнира ATP Tour 500 в Лондоне.



В первом круге украинец, который успешно преодолел квалификацию, проиграл испанцу Фелисиано Лопесу (№64 АТР).



Лондон. Первый круг

Илья Марченко (Украина) – Фелисиано Лопес (Испания) – 6:1, 7:6(6)



Отметим, что это был всего двадцатый матч Ильи на траве в рамках основных сеток турниров АТР (6-14).