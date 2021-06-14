Две украинки сразятся между собой на 100-тысячнике ITF в Ноттингеме

Украинские теннисистки Ангелина Калинина (№120 WTA) и Дарья Снигур (№207 WTA) сыграют между собой в рамках первого круга основной сетки турнира ITF в Великобритании.
Калинина попала в основу по рейтингу, Снигур – преодолела сито отбора.
В финале квалификационного турнира Дарья разобралась с первой сеяной Леони Кунг из Швейцарии: 7-5, 6-3.
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Источник — Sport.ua
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