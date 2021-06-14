Илья Марченко – Фелисиано Лопес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Лондоне

  • 14.06.2021 18:46
  • 683 просмотра
  • 1 комментарий
Илья Марченко – Фелисиано Лопес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Марченко

14 июня украинский теннисист Илья Марченко (№155 АТР) начнет выступления в основной сетке травяного турнира ATP Tour 500 в Лондоне.
 
В первом круге украинец, который успешно преодолел квалификацию, сыграет против испанца Фелисиано Лопеса (№64 АТР). 
 
Время начала матча – 18:50 по Киеву.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Александр Петухов
    online
      Александр Петухов, 14.06.2021 19:11
    -1
    Марчело летить всуху(
    Ссылка
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