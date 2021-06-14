Илья Марченко – Фелисиано Лопес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

14 июня украинский теннисист Илья Марченко (№155 АТР) начнет выступления в основной сетке травяного турнира ATP Tour 500 в Лондоне.
В первом круге украинец, который успешно преодолел квалификацию, сыграет против испанца Фелисиано Лопеса (№64 АТР).
Время начала матча – 18:50 по Киеву.
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Источник — Sport.ua
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