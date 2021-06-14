Сборная Украины по пляжному футболу отправилась на отбор Евролиги

Сборная Украины по пляжному футболу 14 июня вылетает в Португалию, где примет участие в отборочном раунде Суперфинала Евролиги-2021.
Главный тренер сине-желтых Николай Костенко вызвал для участия в турнире 16-х исполнителей.
Состав сборной Украины по пляжному футболу:
Вратари: Андрей Неруш («Гриффин»), Владимир Гладченко («Сервит»), Денис Сабатюк («Альтернатива»).
Полевые игроки: Игорь Борсук Роман Пачев (оба - «Артур Мьюзик»), Олег Сиренко («Альтернатива»), Олег Зборовский (NC Beachsoccer), Максим Войток, Александр Корнийчук, Юрий Щерица, Андрей Пашко, Ярослав Заворотный, Константин Макеев, Дмитрий Медведь, Дмитрий Войтенко, Иван Глуцкий (все - «Сервит»).
Отборочный раунд Суперфинала Евролиги-2021 будет проходить с 16 по 20 июня в португальском Назаре. Сборная Украины будет выступать в группе А вместе с Португалией, Германией и Азербайджаном.
По регламенту турнира каждая из 12-ти команд-участниц сыграет по три поединка, и в дальнейшем будет составлена общая таблица. В Суперфинал попадут восемь лучших команд.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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