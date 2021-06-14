Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Писали, что я выбрал Шахтер ради денег. Это ерунда»

Итальянский специалист уверен, что на родине мог заработать не меньше

  • 14.06.2021 16:40
  • 1010 просмотров
  • 7 комментариев
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Писали, что я выбрал Шахтер ради денег. Это ерунда»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Новый главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби рассказал о том, почему выбрал донецкий клуб.
 
«В «Сассуоло» я достиг своей высшей точки в проекте, а я хочу расти. Намерен научиться справляться с тремя матчами в неделю с командой, где много иностранцев. Хочу освоить английский язык на высоком уровне. «Шахтер» мне показался наиболее близким к моему видению футбола. Кроме этого, больше никто не дал мне почувствовать, что я могу совершенствоваться дальше.
 
Я звонил Фонсеке, с которым у меня фантастические отношения, очень уважаю его. Я позволил ему ввести меня в неизвестную реальность. Никто, кроме тех, кто уже работал в «Шахтере», не смог бы сделать для меня полный обзор того, что ждет.
 
В Италии у меня были некоторые контакты, но я выбрал Украину. Кто-то писал, что я сделал это ради денег. Это ерунда. Если бы я остался в Италии – заработал бы примерно те же деньги», – сказал Де Дзерби.

ВИДЕО. Игроки Шахтера прошли медосмотр после выхода из отпуска

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Источник — Calciomercato

(3 голоса)

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Комментарии
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 14.06.2021 17:15
    +2
    - Вы женились на деньгах?
    - Ну что вы, я женился на очень больших деньгах
    Ссылка
    Zhez53
    online
      Zhez53, 14.06.2021 17:09
    +2
    Просто захотелось поработать в более сильном чемпионате, чем серия А...
    Ссылка
    __Funny_Cat
    online
      __Funny_Cat, 14.06.2021 17:07
    +3
    Ага , с детства мечтал копанки возглавить
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 14.06.2021 17:00
    +2
    Просто он любит наш борщ.
    И у него дедушка с Крыжополя
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 14.06.2021 16:53
    -1
    заробив би приблизно ті ж гроші? Тільки пару нулів менше?
    Ссылка
    ZaE
    online
      ZaE, 14.06.2021 16:46
    +4
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 14.06.2021 16:44
    +2
    Вірим на слово
    Ссылка
    ZaE
    online
      ZaE, 14.06.2021 16:46
    +4
    Ссылка
    __Funny_Cat
    online
      __Funny_Cat, 14.06.2021 17:07
    +3
    Ага , с детства мечтал копанки возглавить
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 14.06.2021 17:15
    +2
    - Вы женились на деньгах?
    - Ну что вы, я женился на очень больших деньгах
    Ссылка
    Zhez53
    online
      Zhez53, 14.06.2021 17:09
    +2
    Просто захотелось поработать в более сильном чемпионате, чем серия А...
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 14.06.2021 17:00
    +2
    Просто он любит наш борщ.
    И у него дедушка с Крыжополя
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 14.06.2021 16:44
    +2
    Вірим на слово
    Ссылка
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