Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Писали, что я выбрал Шахтер ради денег. Это ерунда»

Новый главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби рассказал о том, почему выбрал донецкий клуб.



«В «Сассуоло» я достиг своей высшей точки в проекте, а я хочу расти. Намерен научиться справляться с тремя матчами в неделю с командой, где много иностранцев. Хочу освоить английский язык на высоком уровне. «Шахтер» мне показался наиболее близким к моему видению футбола. Кроме этого, больше никто не дал мне почувствовать, что я могу совершенствоваться дальше.



Я звонил Фонсеке, с которым у меня фантастические отношения, очень уважаю его. Я позволил ему ввести меня в неизвестную реальность. Никто, кроме тех, кто уже работал в «Шахтере», не смог бы сделать для меня полный обзор того, что ждет.



В Италии у меня были некоторые контакты, но я выбрал Украину. Кто-то писал, что я сделал это ради денег. Это ерунда. Если бы я остался в Италии – заработал бы примерно те же деньги», – сказал Де Дзерби.

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