Рейтинг ATP. Циципас дебютирует в топ-4, два личных рекорда украинцев

ATP выпустила новую редакцию рейтинга после завершения Открытого чемпионата Франции по теннису.



В первой десятке произошло одно изменение. Финалист Ролан Гаррос Стефанос Циципас обошел Доминика Тима, который выбыл еще на стадии первого круга. Грек мог дебютировать и в топ-3, но для этого нужно было стать чемпионом на кортах Парижа.



Топ-10 рейтинга ATP





Что касается украинцев, то Илья Марченко поднялся на 6 позиций, Сергей Стаховский потерял восемь. Личные рекорды установили Виталий Сачко и Алексей Крутых.



Украинцы в топ-700 рейтинга ATP





В Чемпионской гонке Джокович вернул себе лидерство, Надаль поднялся в топ-4.



Чемпионская гонка ATP