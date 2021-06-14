Рейтинг ATP. Циципас дебютирует в топ-4, два личных рекорда украинцев

ATP выпустила новую редакцию рейтинга после завершения Открытого чемпионата Франции по теннису.
В первой десятке произошло одно изменение. Финалист Ролан Гаррос Стефанос Циципас обошел Доминика Тима, который выбыл еще на стадии первого круга. Грек мог дебютировать и в топ-3, но для этого нужно было стать чемпионом на кортах Парижа.
Топ-10 рейтинга ATP
Что касается украинцев, то Илья Марченко поднялся на 6 позиций, Сергей Стаховский потерял восемь. Личные рекорды установили Виталий Сачко и Алексей Крутых.
Украинцы в топ-700 рейтинга ATP
В Чемпионской гонке Джокович вернул себе лидерство, Надаль поднялся в топ-4.
Чемпионская гонка ATP
Источник — Sport.ua
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