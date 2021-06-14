ФОТО. Украина — 15-я среди команд Евро-2020 по подписчикам в Instagram

Авторитетный портал Transfermarkt составил рейтинг сборных, участвующих в финальной части Евро-2020, по количеству их подписчиков в Instagram.
Сборная Украины расположилась на 15-м месте с 273 тысячами подписчиков. Лидирует в рейтинге национальная команда Франции, за которой следят 8,7 миллиона пользователей.
Сборная России находится на 10-м месте, имея в активе 823 тысячи подписчиков.
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Источник — Transfermarkt
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