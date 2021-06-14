ФОТО. Украина — 15-я среди команд Евро-2020 по подписчикам в Instagram

Лидирует в рейтинге национальная сборная Франции

  • 14.06.2021 14:18
  • 989 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Украина — 15-я среди команд Евро-2020 по подписчикам в Instagram
© Getty Images/Global Images Ukraine

Авторитетный портал Transfermarkt составил рейтинг сборных, участвующих в финальной части Евро-2020, по количеству их подписчиков в Instagram.

Сборная Украины расположилась на 15-м месте с 273 тысячами подписчиков. Лидирует в рейтинге национальная команда Франции, за которой следят 8,7 миллиона пользователей.

Сборная России находится на 10-м месте, имея в активе 823 тысячи подписчиков.

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Источник — Transfermarkt

(1 голос)

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Комментарии
    Руслан Шевченко
    online
      Руслан Шевченко, 14.06.2021 15:35
    0
    И здесь - продули.
    Ссылка
    Руслан Шевченко
    online
      Руслан Шевченко, 14.06.2021 15:35
    0
    И здесь - продули.
    Ссылка
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