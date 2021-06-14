Горан Пандев забил исторический мяч Северной Македонии

28 минут понадобилось сборной Северной Македонии, чтобы забить первый мяч в финальных турнирах чемпионата Европы. Автор этого поистине исторического гола стал Горан Пандев. При этом 37-летний капитан «красных рысей» оказался одним из самых старших бомбардиров EURO за все годы. Собственно позже на ЧЕ забивал только австриец Ивица Вастич. К слову, в десятку возрастных голеадоров входит наш Андрей Шевченко, отличившийся на EURO-2012 в 35 лет.
Самые возрастные бомбардиры финальных турниров чемпионатов Европы
|
Возраст*
|
Игрок
|
Сборная
|
Дата
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
38 лет 257 дней
|
Ивица ВАСТИЧ
|
Австрия
|
12.06.2008
|
ГТ
|
Польша
|
1:1
|
37 лет 321 день
|
Горан ПАНДЕВ
|
Сев. Македония
|
13.06.2021
|
ГТ
|
Австрия
|
1:3
|
37 лет 61 день
|
Золтан ГЕРА
|
Венгрия
|
22.06.2016
|
ГТ
|
Португалия
|
3:3
|
36 лет 194 дня
|
Гарет МАКОЛИ
|
Сев. Ирландия
|
16.06.2016
|
ГТ
|
Украина
|
2:0
|
35 лет 256 дней
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
Украина
|
11.06.2012
|
ГТ
|
Швеция
|
2:1
|
35 лет 102 дня
|
Гиоргос КАРАГУНИС
|
Греция
|
16.06.2012
|
ГТ
|
Россия
|
1:0
|
35 лет 77 дней
|
Ян КОЛЛЕР
|
Чехия
|
15.06.2008
|
ГТ
|
Турция
|
2:3
|
35 лет 62 дня
|
Кристиан ПАНУЧЧИ
|
Италия
|
13.06.2008
|
ГТ
|
Румыния
|
1:1
|
34 год 286 дней
|
Улоф МЕЛЬБЕРГ
|
Швеция
|
15.06.2012
|
ГТ
|
Англия
|
2:3
|
34 года 241 день
|
Антонио ДИ НАТАЛЕ
|
Италия
|
19.06.2012
|
ГТ
|
Испания
|
1:1
* на день последнего гола.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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