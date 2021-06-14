Горан Пандев забил исторический мяч Северной Македонии

37-летний капитан македонцев стал самым возрастным бомбардиром Евро после Ивицы Вастича

  • 14.06.2021 13:00
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Горан Пандев забил исторический мяч Северной Македонии
© Getty Images/Global Images Ukraine

28 минут понадобилось сборной Северной Македонии, чтобы забить первый мяч в финальных турнирах чемпионата Европы. Автор этого поистине исторического гола стал Горан Пандев. При этом 37-летний капитан «красных рысей» оказался одним из самых старших бомбардиров EURO за все годы. Собственно позже на ЧЕ забивал только австриец Ивица Вастич. К слову, в десятку возрастных голеадоров входит наш Андрей Шевченко, отличившийся на EURO-2012 в 35 лет.

Самые возрастные бомбардиры финальных турниров чемпионатов Европы

Возраст*

Игрок

Сборная

Дата

Стадия

Соперник

Счет

38 лет 257 дней

Ивица ВАСТИЧ

Австрия

12.06.2008

ГТ

Польша

1:1

37 лет 321 день

Горан ПАНДЕВ

Сев. Македония

13.06.2021

ГТ

Австрия

1:3

37 лет 61 день

Золтан ГЕРА

Венгрия

22.06.2016

ГТ

Португалия

3:3

36 лет 194 дня

Гарет МАКОЛИ

Сев. Ирландия

16.06.2016

ГТ

Украина

2:0

35 лет 256 дней

Андрей ШЕВЧЕНКО

Украина

11.06.2012

ГТ

Швеция

2:1

35 лет 102 дня

Гиоргос КАРАГУНИС

Греция

16.06.2012

ГТ

Россия

1:0

35 лет 77 дней

Ян КОЛЛЕР

Чехия

15.06.2008

ГТ

Турция

2:3

35 лет 62 дня

Кристиан ПАНУЧЧИ

Италия

13.06.2008

ГТ

Румыния

1:1

34 год 286 дней

Улоф МЕЛЬБЕРГ

Швеция

15.06.2012

ГТ

Англия

2:3

34 года 241 день

Антонио ДИ НАТАЛЕ

Италия

19.06.2012

ГТ

Испания

1:1

* на день последнего гола.

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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