Горан Пандев забил исторический мяч Северной Македонии

28 минут понадобилось сборной Северной Македонии, чтобы забить первый мяч в финальных турнирах чемпионата Европы. Автор этого поистине исторического гола стал Горан Пандев. При этом 37-летний капитан «красных рысей» оказался одним из самых старших бомбардиров EURO за все годы. Собственно позже на ЧЕ забивал только австриец Ивица Вастич. К слову, в десятку возрастных голеадоров входит наш Андрей Шевченко, отличившийся на EURO-2012 в 35 лет.

Самые возрастные бомбардиры финальных турниров чемпионатов Европы

Возраст* Игрок Сборная Дата Стадия Соперник Счет 38 лет 257 дней Ивица ВАСТИЧ Австрия 12.06.2008 ГТ Польша 1:1 37 лет 321 день Горан ПАНДЕВ Сев. Македония 13.06.2021 ГТ Австрия 1:3 37 лет 61 день Золтан ГЕРА Венгрия 22.06.2016 ГТ Португалия 3:3 36 лет 194 дня Гарет МАКОЛИ Сев. Ирландия 16.06.2016 ГТ Украина 2:0 35 лет 256 дней Андрей ШЕВЧЕНКО Украина 11.06.2012 ГТ Швеция 2:1 35 лет 102 дня Гиоргос КАРАГУНИС Греция 16.06.2012 ГТ Россия 1:0 35 лет 77 дней Ян КОЛЛЕР Чехия 15.06.2008 ГТ Турция 2:3 35 лет 62 дня Кристиан ПАНУЧЧИ Италия 13.06.2008 ГТ Румыния 1:1 34 год 286 дней Улоф МЕЛЬБЕРГ Швеция 15.06.2012 ГТ Англия 2:3 34 года 241 день Антонио ДИ НАТАЛЕ Италия 19.06.2012 ГТ Испания 1:1

* на день последнего гола.