Воспитанник Динамо перейдет во Львов

Алексей Зозуля продолжит карьеру в клубе УПЛ

  • 14.06.2021 12:23
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Воспитанник Динамо перейдет во Львов
© ФК Колос Ковалевка. Алексей Зозуля

Первым из элитных клубов подготовку к новому сезону начал «Львов». 17 июня «горожане» проведут спарринг со своим молодежным составом. Следующий контрольный матч запланирован на 20 июня, соперник еще уточняется.

Пока что в тренировочном лагере «Львова» находится лишь один потенциальный новичок — воспитанник киевского «Динамо» защитник Алексей Зозуля, в последнее время выступавший за ковалевский «Колос». С главным тренером «Львова» Анатолием Бессмертным их пути пересекались в «Полтаве».

Зозуля подпишет контракт со «Львовом» в ближайшие дни.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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