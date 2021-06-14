Воспитанник Динамо перейдет во Львов

Первым из элитных клубов подготовку к новому сезону начал «Львов». 17 июня «горожане» проведут спарринг со своим молодежным составом. Следующий контрольный матч запланирован на 20 июня, соперник еще уточняется.

Пока что в тренировочном лагере «Львова» находится лишь один потенциальный новичок — воспитанник киевского «Динамо» защитник Алексей Зозуля, в последнее время выступавший за ковалевский «Колос». С главным тренером «Львова» Анатолием Бессмертным их пути пересекались в «Полтаве».

Зозуля подпишет контракт со «Львовом» в ближайшие дни.