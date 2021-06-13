Обошел Милевского и Ротаня. Роман Яремчук оформил 9 гол за сборную Украины

Яремчук оформил свой первый мяч в финальном турнире Евро

  • 13.06.2021 23:46
  • 1769 просмотров
  • 1 комментарий
Обошел Милевского и Ротаня. Роман Яремчук оформил 9 гол за сборную Украины
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче Евро-2020 Нидерланды - Украина форвард Роман Яремчук забил гол, который стал его 9-м в футболке национальной сборной.

Яремчук в списке лучших бомбардиров сборной обошел Руслана Ротаня, Артема Милевского и Андрея Воронина, приближаясь к Евгению Селезневу.
 

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Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    Евгений Кедров
    online
      Евгений Кедров, 14.06.2021 00:25
    0
    Красавчик голище забил! Молодец, Рома!
    Ссылка
    Евгений Кедров
    online
      Евгений Кедров, 14.06.2021 00:25
    0
    Красавчик голище забил! Молодец, Рома!
    Ссылка
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