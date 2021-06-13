Обошел Милевского и Ротаня. Роман Яремчук оформил 9 гол за сборную Украины

В матче Евро-2020 Нидерланды - Украина форвард Роман Яремчук забил гол, который стал его 9-м в футболке национальной сборной.
Яремчук в списке лучших бомбардиров сборной обошел Руслана Ротаня, Артема Милевского и Андрея Воронина, приближаясь к Евгению Селезневу.
Роман #Яремчук забиває м'яч #9!— Artur Valerko :: Артур Валерко (@ArchieValerko) June 13, 2021
Він обійшов:
8 - Воронін, Гусейнов, Кравець, Мілевський, Ротань
Він зрівнявся:
9 - Воробей, Гусин
Він наблизився:
11 - Селезньов pic.twitter.com/mSVZqZowzi
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Источник — Sport.ua
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