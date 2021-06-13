Преследует Шевченко. Ярмоленко забил 41 гол за сборную Украины

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко в матче Евро-2020 против сборной Нидерландов забил гол, который стал 41-м в карьере игрока за национальную сборную.

Ярмоленко продолжает погоню за Андреем Шевченко за статус лучшего бомбардира в истории сборной Украины.

У Шевченко 48 голов. На третьем месте с существенным отставанием идет Евгений Коноплянка - 21 мяч.