Преследует Шевченко. Ярмоленко забил 41 гол за сборную Украины

Украинский вингер снова отметился забитым мячом

  • 13.06.2021 23:38
  • 3091 просмотр
  • 1 комментарий
Преследует Шевченко. Ярмоленко забил 41 гол за сборную Украины
© Getty Images/Global Images Ukraine

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко в матче Евро-2020 против сборной Нидерландов забил гол, который стал 41-м в карьере игрока за национальную сборную.

Ярмоленко продолжает погоню за Андреем Шевченко за статус лучшего бомбардира в истории сборной Украины.

У Шевченко 48 голов. На третьем месте с существенным отставанием идет Евгений Коноплянка - 21 мяч.

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Источник — Sport.ua

(13 голосов)

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Комментарии
    Евгений Кедров
    online
      Евгений Кедров, 14.06.2021 00:27
    0
    Молодец, Андрей! Продолжай забивать!
    Ссылка
    Евгений Кедров
    online
      Евгений Кедров, 14.06.2021 00:27
    0
    Молодец, Андрей! Продолжай забивать!
    Ссылка
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