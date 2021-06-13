Аргентина – Чили. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Эксперт дал прогноз на матч Копа Америка

  • 13.06.2021 21:35
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Аргентина – Чили. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч Копа Америка-2021 Аргентина – Чили.

«Аргентина и Чили играют в группе А, где также выступают Боливия, Уругвай и Парагвай.Аргентинцы 14 раз побеждали на Копа Америка (больше титулов только у уругвайцев - 15). Чилийцы побеждали на этом турнире 2 раза в 2015 и 2016 годах. Что касается Аргентины, то она выигрывала Копа Америка до этого еще в 1993 году. Соперники очень часто играют друг с другом.

99 раз играли между собой Аргентина и Чили. 66 раз выиграла сборная Аргентины и только 6 раз победила национальная команда Чили. 27 раз матчи этих оппонентов завершались вничью. Каким будет сотый матч этих сборных очень интересно будет посмотреть.

Для обеих команд это будет первый матч на этом Копа Америка. Конечно, это будет не самая простая игра для Аргентины, но, я думаю, что аргентинцы сильнее чилийцев. Мне кажется, Аргентина сможет обыграть Чили в первом матче и начнет с позитивным результатом этот розыгрыш Копа Америка», - сказал Бартулович. 

Матч Аргентина – Чили состоится 15-го июня. Начало встречи в 00:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Источник — Sport.ua

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