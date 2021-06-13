Жуниор МОРАЕС: «Болею за успех нашей команды. Слава Украине»

Форвард не поможет сборной на Евро

  • 13.06.2021 21:20
  • 1145 просмотров
  • 3 комментария
Жуниор МОРАЕС: «Болею за успех нашей команды. Слава Украине»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард Жуниор Мораес из-за травмы не сможет помочь сборной Украины на Евро-2020, однако игрок намерен смотреть матчи национальной команды.

«Сегодня день открытия, я хочу пожелать удачи своим товарищам по сборной. Я хотел бы быть рядом с вами. Буду смотреть матчи и болеть за наш успех, успех всей нашей страны».

«Слава Украине», - написал Жуниор в Instagram.
 

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    Ruud
    online
      Ruud, 13.06.2021 21:33
    +2
    настоящий козак, молодец!
    Ссылка
    grig
    online
      grig, 13.06.2021 21:23
    +4
    Героям слава.
    Ссылка
    udman1111
      udman1111, 13.06.2021 21:22
    +4
    Респект.
    Ссылка
    grig
    online
      grig, 13.06.2021 21:23
    +4
    Героям слава.
    Ссылка
    udman1111
      udman1111, 13.06.2021 21:22
    +4
    Респект.
    Ссылка
    Ruud
    online
      Ruud, 13.06.2021 21:33
    +2
    настоящий козак, молодец!
    Ссылка
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