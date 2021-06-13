Жуниор МОРАЕС: «Болею за успех нашей команды. Слава Украине»

Форвард Жуниор Мораес из-за травмы не сможет помочь сборной Украины на Евро-2020, однако игрок намерен смотреть матчи национальной команды.

«Сегодня день открытия, я хочу пожелать удачи своим товарищам по сборной. Я хотел бы быть рядом с вами. Буду смотреть матчи и болеть за наш успех, успех всей нашей страны».

«Слава Украине», - написал Жуниор в Instagram.

