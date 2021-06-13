Юрий ВИРТ: «Верес переподписал почти всех игроков. И будет 5-6 новичков»

Тренер новичка УПЛ рассказал о комплектации состава

  • 13.06.2021 21:50
  • 431 просмотр
  • 1 комментарий
Юрий ВИРТ: «Верес переподписал почти всех игроков. И будет 5-6 новичков»
© veres.rv.ua

Тренер Юрий Вирт, который вывел «Верес» в УПЛ, рассказал о комплектации команды перед новым сезоном.

«Относительно нового сезона - мы уже переподписали практически всех наших исполнителей. Действительно, усиление тоже будет. Думаю, подпишем еще пять-шесть новичков. Это непросто. Так как мы не можем позволить себе зарплаты некоторых игроков».

«Но я думаю, что команду пополнят те, кто действительно будет гореть желанием играть за «Верес», - сказал Вирт.

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Источник — ФК Верес

(3 голоса)

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Комментарии
    lizerginnn
    online
      lizerginnn, 13.06.2021 21:54
    0
    Главное Димку Паровозика не потерять! Будет рвать всех в УПЛ.
    Ссылка
    lizerginnn
    online
      lizerginnn, 13.06.2021 21:54
    0
    Главное Димку Паровозика не потерять! Будет рвать всех в УПЛ.
    Ссылка
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