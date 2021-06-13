Юрий ВИРТ: «Верес переподписал почти всех игроков. И будет 5-6 новичков»

Тренер Юрий Вирт, который вывел «Верес» в УПЛ, рассказал о комплектации команды перед новым сезоном.

«Относительно нового сезона - мы уже переподписали практически всех наших исполнителей. Действительно, усиление тоже будет. Думаю, подпишем еще пять-шесть новичков. Это непросто. Так как мы не можем позволить себе зарплаты некоторых игроков».

«Но я думаю, что команду пополнят те, кто действительно будет гореть желанием играть за «Верес», - сказал Вирт.