Лидер атак Нидерландов. Форвард Лиона очень близок к переходу в Барселону

Форвард «Лиона» и сборной Нидерландов Мемфис Депай очень близок к переходу в «Барселону».
Ожидается, что официально о переходе игрока будет объявлено на следующей неделе. Клуб ждет разрешения от Федерации футбола Нидерландов, так как ныне Депай играет за сборную на Евро-2020. «Барселона» предлагает форварду контракт на 3 года.
В сезоне 2020/21 Депай за «Лион» отыграл 40 матчей и забил 22 гола. 27-летний голландец станет свободным агентом с 1 июля.
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Источник — Sport.es
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