Лидер атак Нидерландов. Форвард Лиона очень близок к переходу в Барселону

Мемфис Депай ныне играет за сборную Нидерландов на Евро-2020

  • 13.06.2021 21:42
  • 1004 просмотра
  • 1 комментарий
Лидер атак Нидерландов. Форвард Лиона очень близок к переходу в Барселону
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мемфис Депай

Форвард «Лиона» и сборной Нидерландов Мемфис Депай очень близок к переходу в «Барселону».

Ожидается, что официально о переходе игрока будет объявлено на следующей неделе. Клуб ждет разрешения от Федерации футбола Нидерландов, так как ныне Депай играет за сборную на Евро-2020. «Барселона» предлагает форварду контракт на 3 года.

В сезоне 2020/21 Депай за «Лион» отыграл 40 матчей и забил 22 гола. 27-летний голландец станет свободным агентом с 1 июля.

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Источник — Sport.es

(2 голоса)

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Комментарии
    Maxcrimea10
    online
      Maxcrimea10, 13.06.2021 22:25
    0
    Покажет себя на Евро и уйдет в другой мешок
    Ссылка
    Maxcrimea10
    online
      Maxcrimea10, 13.06.2021 22:25
    0
    Покажет себя на Евро и уйдет в другой мешок
    Ссылка
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