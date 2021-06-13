Первый матч Украины на Евро-2020. Шевченко определил состав

Сегодня в 22:00 сборная Украины матчем против Нидерландов откроет для себя групповой турнир Евро-2020.

Наставник Андрей Шевченко определил стартовый состав на матч.

В заявке сборной Украины нет Виктора Цыганкова, который тренируется с командой, но играть пока не готов. У Нидерландов отсутствуют ведущие защитники Вирджил ван Дейк, который не приехал на турнир, и Маттейс де Лигт, который в заявке, но играть не готов.

Нидерланды: Стеленбург, Дамфрис, Тимбер, де Врей, Блинд, ван Анхольт, де Роон, Вейналдум, Ф.де Йонг, Вегхорст, Депай

Украина: Бущан, Караваев, Матвиенко, Забарный, Миколенко, Зинченко, Сидорчук, Малиновский, Ярмоленко, Зубков, Яремчук

В запасе: Пятов, Трубин, Кривцов, Соболь, Тымчик, Попов, Макаренко, Степаненко, Шапаренко, Марлос, Довбик, Беседин