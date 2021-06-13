Первый матч Украины на Евро-2020. Шевченко определил состав

Тренер не удивил составом

  • 13.06.2021 20:42
  • 17968 просмотров
  • 59 комментариев
Первый матч Украины на Евро-2020. Шевченко определил состав
© uaf.ua

Сегодня в 22:00 сборная Украины матчем против Нидерландов откроет для себя групповой турнир Евро-2020.

Наставник Андрей Шевченко определил стартовый состав на матч.

В заявке сборной Украины нет Виктора Цыганкова, который тренируется с командой, но играть пока не готов. У Нидерландов отсутствуют ведущие защитники Вирджил ван Дейк, который не приехал на турнир, и Маттейс де Лигт, который в заявке, но играть не готов.

Нидерланды: Стеленбург, Дамфрис, Тимбер, де Врей, Блинд, ван Анхольт, де Роон, Вейналдум, Ф.де Йонг, Вегхорст, Депай

Украина: Бущан, Караваев, Матвиенко, Забарный, Миколенко, Зинченко, Сидорчук, Малиновский, Ярмоленко, Зубков, Яремчук

В запасе: Пятов, Трубин, Кривцов, Соболь, Тымчик, Попов, Макаренко, Степаненко, Шапаренко, Марлос, Довбик, Беседин

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Источник — Sport.ua

(55 голосов)

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Комментарии
    ENJOY-_-
    online
      ENJOY-_-, 13.06.2021 21:37
    0
    grig, 13.06.2021 21:36
    Единственные безоговорочные игроки у нас (по амплуа): Бущан, Зинченко, Малиновский, Ярмоленко, Яремчук. Все! За остальных - каждый может топить по своему усмотрению. Но Шева точно себе не враг, и ставит тех кто сегодня сильнее. И, кроме того, он знает всю ситуацию в сборной на этот момент, в отличие от всех здесь присутствующих.
    Миколенко
    Ссылка
    grig
    online
      grig, 13.06.2021 21:36
    0
    Единственные безоговорочные игроки у нас (по амплуа): Бущан, Зинченко, Малиновский, Ярмоленко, Яремчук. Все! За остальных - каждый может топить по своему усмотрению. Но Шева точно себе не враг, и ставит тех кто сегодня сильнее. И, кроме того, он знает всю ситуацию в сборной на этот момент, в отличие от всех здесь присутствующих.
    Ссылка
    ENJOY-_-
    online
      ENJOY-_-, 13.06.2021 21:35
    0
    Александр Шевченко, 13.06.2021 21:29
    Как же изменилась сборная, еще совсем недавно Столярчук на анналах вылизывал анус во время прямой трансляции шахте и амхметке постоянно трещал, что в составе ЦЕЛЫХ СЕМЬ шахтеровцев, а теперь шо мы видим?))
    Что ты правнук фашиста
    Ссылка
    alzhovtyak
    online
      alzhovtyak, 13.06.2021 21:35
    +2
    K_Sarioglo@i.ua, 13.06.2021 21:30
    Забарный очень молодой. Не знаю, меня игроки до хотя бы 22-23 лет в центре защиты в основе сборной подсознательно напрягают. От них игрового мандража в первых матчах на крупных турнирах как-то подсознательно намного сильнее ждешь. А тут вообще тинейджер.
    Мне кажется, он очень психологически устойчив и как раз у него таких проблем не будет
    Ссылка
    ENJOY-_-
    online
      ENJOY-_-, 13.06.2021 21:35
    +2
    K_Sarioglo@i.ua, 13.06.2021 21:30
    Забарный очень молодой. Не знаю, меня игроки до хотя бы 22-23 лет в центре защиты в основе сборной подсознательно напрягают. От них игрового мандража в первых матчах на крупных турнирах как-то подсознательно намного сильнее ждешь. А тут вообще тинейджер.
    В 22-23 можно пяток матчей сыграть, а можно сотню.. Кривцов как то не очень уверенно сыграл крайние матчи.. пусть будет забарный))
    Ссылка
    source02
    online
      source02, 13.06.2021 21:34
    -1
    udman1111, 13.06.2021 21:20
    Степаненко лучший опорник в УПЛ и один из лучших в Европе. Минусуйте сколько угодно но статистика вещь упрямая
    ну канешна лучший, все теперь не мешай играть в футбол
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 13.06.2021 21:30
    -1
    ENJOY-_-, 13.06.2021 21:25
    Мне как раз за забарного не тревожно, а вот Сидорчук да.. не впечатляет
    Забарный очень молодой. Не знаю, меня игроки до хотя бы 22-23 лет в центре защиты в основе сборной подсознательно напрягают. От них игрового мандража в первых матчах на крупных турнирах как-то подсознательно намного сильнее ждешь. А тут вообще тинейджер.
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 13.06.2021 21:29
    0
    Как же изменилась сборная, еще совсем недавно Столярчук на анналах вылизывал анус во время прямой трансляции шахте и амхметке постоянно трещал, что в составе ЦЕЛЫХ СЕМЬ шахтеровцев, а теперь шо мы видим?))
    Ссылка
    Gateway_enemy
    online
      Gateway_enemy, 13.06.2021 21:27
    +3
    udman1111, 13.06.2021 21:20
    Степаненко лучший опорник в УПЛ и один из лучших в Европе. Минусуйте сколько угодно но статистика вещь упрямая
    Шановний, я твоє ствердження стосовно Степаненка бачу невперше. Що ти хочеш довести, що Тарас топовий Хав? Так це зрозуміло всім. Справа в тому, що Він не набрав потрібну форму. За Нідерланди сьогодні не грає Найкращий Бек останніх років, Вірджил ван Дейк, по причині невідновлення після травми. От і все. Нахрін ці тертя нервів?
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 13.06.2021 21:26
    0
    udman1111, 13.06.2021 21:20
    Степаненко лучший опорник в УПЛ и один из лучших в Европе. Минусуйте сколько угодно но статистика вещь упрямая
    Так это факт)
    Ссылка
    ENJOY-_-
    online
      ENJOY-_-, 13.06.2021 21:25
    +1
    K_Sarioglo@i.ua, 13.06.2021 21:24
    Напрягает Сидорчук в составе. В каждом матче с ним подсознательно ждешь красной. Ну и за позицию Забарного стремно.
    Мне как раз за забарного не тревожно, а вот Сидорчук да.. не впечатляет
    Ссылка
    VAD
      VAD, 13.06.2021 21:25
    0
    turist86, 13.06.2021 21:22
    На жаль, замінити лідерів атаки немає ким. Лава запасних обмежена. Довбик на такому рівні ще ніколи не грав.
    Не играл, ну и никто не знает его, как он играет
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 13.06.2021 21:24
    +2
    Напрягает Сидорчук в составе. В каждом матче с ним подсознательно ждешь красной. Ну и за позицию Забарного стремно.
    Ссылка
    Слава Чебан
    online
      Слава Чебан, 13.06.2021 21:24
    -1
    udman1111, 13.06.2021 21:20
    Степаненко лучший опорник в УПЛ и один из лучших в Европе. Минусуйте сколько угодно но статистика вещь упрямая
    Они с Сидором разноплановые, посмотрим что Шева задумал
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 13.06.2021 21:22
    0
    На жаль, замінити лідерів атаки немає ким. Лава запасних обмежена. Довбик на такому рівні ще ніколи не грав.
    Ссылка
    VAD
      VAD, 13.06.2021 21:21
    +1
    udman1111, 13.06.2021 21:20
    Степаненко лучший опорник в УПЛ и один из лучших в Европе. Минусуйте сколько угодно но статистика вещь упрямая
    Окуни пукан в колодец
    Ссылка
    VAD
      VAD, 13.06.2021 21:20
    0
    solart1964, 13.06.2021 21:06
    Он проиграл конкуренцию только из-за травмы. В Шахтере он чуть ли не единственный, на кого супертренер расслабляюще не повлиял. Был бы здоров, сидел бы Сидор в запасе. Но на данный момент - это оптимальный состав
    Я тебе могу рассказать сидор играл до травмы можно еще узнать аак как в дюсш играл
    Ссылка
    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 13.06.2021 21:20
    +2
    Состав вполне предсказуемый. Играют лучшие на данный момент. И скамейка запасных хорошая, есть кем усилить...
    Ссылка
    VadyaMetal
    online
      VadyaMetal, 13.06.2021 21:20
    +1
    Нормалек состав! Главное - делать свое дело без мандража и чтобы сопутствовала нашим козакам удача!
    Ссылка
    udman1111
      udman1111, 13.06.2021 21:20
    +1
    VAD, 13.06.2021 21:11
    Все логично, Сидор сейчас лучше Степы,автогена
    Степаненко лучший опорник в УПЛ и один из лучших в Европе. Минусуйте сколько угодно но статистика вещь упрямая
    Ссылка
    Sheva COACH🇺🇦💪
    online
      Sheva COACH🇺🇦💪, 13.06.2021 20:58
    +15
    Sviatoslav Kudelych, 13.06.2021 20:48
    Один кріт в основі !!! Круто !!!
    Зачем снова делить игроков на Динамо и Шахтёр,не надо это делать.Отвечу словами Тараса Степаненко (Ну, вот зачем вы делите сборную на "Шахтер" и "Динамо"? Есть сборная Украины и каждый приезжает играть за нее. Давайте уже перестанем делить, у нас единая команда. Каждый, кто выходит – это игрок национальной сборной, а о клубах будем говорить потом. К тому же только тренер решает, кто выходит, а кто остается в запасе. В следующий раз могут выйти совершенно другие футболисты, никто им и слова не скажет)!Разом до перемоги🇺🇦🇺🇦💪
    Ссылка
    ENJOY-_-
    online
      ENJOY-_-, 13.06.2021 20:45
    +9
    С Богом!
    Ссылка
    KARABAS55
    online
      KARABAS55, 13.06.2021 21:04
    +8
    Не нужно вонь подымать, чьих футболистов больше в составе. Сегодня такой состав, на следующую игру будут другие люди, так как 3 игры подрят будут играть только ЗИНА, МАЛИНА, БУЩАН, может Яремчук, а так Шева будет делать корректировки на следующие игры. Так что не разводите эту блевотину. Давайте болеть за сборную.
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 13.06.2021 20:46
    +7
    Сильнейшие из доступных, в принципе. Удачи!
    Ссылка
    Gateway_enemy
    online
      Gateway_enemy, 13.06.2021 21:27
    +3
    udman1111, 13.06.2021 21:20
    Степаненко лучший опорник в УПЛ и один из лучших в Европе. Минусуйте сколько угодно но статистика вещь упрямая
    Шановний, я твоє ствердження стосовно Степаненка бачу невперше. Що ти хочеш довести, що Тарас топовий Хав? Так це зрозуміло всім. Справа в тому, що Він не набрав потрібну форму. За Нідерланди сьогодні не грає Найкращий Бек останніх років, Вірджил ван Дейк, по причині невідновлення після травми. От і все. Нахрін ці тертя нервів?
    Ссылка
    KARABAS55
    online
      KARABAS55, 13.06.2021 20:59
    +3
    Расстановку скорей всего чуть не ту дали. Сидор должен ниже быть, возле Зины, а может вместо Зины.
    Ссылка
    4esniy
    online
      4esniy, 13.06.2021 20:59
    +3
    Сергей Заскаль, 13.06.2021 20:54
    Вот и хорошо!Зато никто не будет орать,что просрали из-за кротов.
    Что ты несёшь?Это сборная нашей страны кроты динамо и так далее не имеет значения жалко что есть такие болельщики как ты...
    Ссылка
    garik_trinity
    online
      garik_trinity, 13.06.2021 20:55
    +3
    Оптимальный состав. Вити Цыганкова не хватает.
    Ссылка
    Alex Kozak
    online
      Alex Kozak, 13.06.2021 20:54
    +3
    Очень атакующий состав. Да и в дэфе порядок должен быть. Верим в Победу!
    Ссылка
    Scofield Lincoln
    online
      Scofield Lincoln, 13.06.2021 20:49
    +3
    Походу Тарас, так и не готов на 100%...(
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 13.06.2021 20:45
    +3
    ENJOY-_-, 13.06.2021 20:45
    С Богом!
    Ссылка
    alzhovtyak
    online
      alzhovtyak, 13.06.2021 21:35
    +2
    K_Sarioglo@i.ua, 13.06.2021 21:30
    Забарный очень молодой. Не знаю, меня игроки до хотя бы 22-23 лет в центре защиты в основе сборной подсознательно напрягают. От них игрового мандража в первых матчах на крупных турнирах как-то подсознательно намного сильнее ждешь. А тут вообще тинейджер.
    Мне кажется, он очень психологически устойчив и как раз у него таких проблем не будет
    Ссылка
    ENJOY-_-
    online
      ENJOY-_-, 13.06.2021 21:35
    +2
    K_Sarioglo@i.ua, 13.06.2021 21:30
    Забарный очень молодой. Не знаю, меня игроки до хотя бы 22-23 лет в центре защиты в основе сборной подсознательно напрягают. От них игрового мандража в первых матчах на крупных турнирах как-то подсознательно намного сильнее ждешь. А тут вообще тинейджер.
    В 22-23 можно пяток матчей сыграть, а можно сотню.. Кривцов как то не очень уверенно сыграл крайние матчи.. пусть будет забарный))
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 13.06.2021 21:24
    +2
    Напрягает Сидорчук в составе. В каждом матче с ним подсознательно ждешь красной. Ну и за позицию Забарного стремно.
    Ссылка
    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 13.06.2021 21:20
    +2
    Состав вполне предсказуемый. Играют лучшие на данный момент. И скамейка запасных хорошая, есть кем усилить...
    Ссылка
    VAD
      VAD, 13.06.2021 21:11
    +2
    Все логично, Сидор сейчас лучше Степы,автогена
    Ссылка
    solart1964
    online
      solart1964, 13.06.2021 21:09
    +2
    Alex Romanov, 13.06.2021 21:07
    Зинченко опорник???
    Треугольник будет крутиться скорее всего. Хотя тут нарисовать могут все, что угодно)
    Ссылка
    solart1964
    online
      solart1964, 13.06.2021 21:06
    +2
    Robert Monroe, 13.06.2021 20:57
    Він останні півроку слабо виглядає (власне, як і весь Шахтар) і банально програв конкуренцію Сидорчуку.
    Он проиграл конкуренцию только из-за травмы. В Шахтере он чуть ли не единственный, на кого супертренер расслабляюще не повлиял. Был бы здоров, сидел бы Сидор в запасе. Но на данный момент - это оптимальный состав
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 13.06.2021 20:46
    +2
    Очень беспокоит линия обороны,не сильно опытные игроки,а так состав оптимальный
    Ссылка
    ENJOY-_-
    online
      ENJOY-_-, 13.06.2021 21:25
    +1
    K_Sarioglo@i.ua, 13.06.2021 21:24
    Напрягает Сидорчук в составе. В каждом матче с ним подсознательно ждешь красной. Ну и за позицию Забарного стремно.
    Мне как раз за забарного не тревожно, а вот Сидорчук да.. не впечатляет
    Ссылка
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