Первый матч Украины на Евро-2020. Шевченко определил состав

Сегодня в 22:00 сборная Украины матчем против Нидерландов откроет для себя групповой турнир Евро-2020.
Наставник Андрей Шевченко определил стартовый состав на матч.
В заявке сборной Украины нет Виктора Цыганкова, который тренируется с командой, но играть пока не готов. У Нидерландов отсутствуют ведущие защитники Вирджил ван Дейк, который не приехал на турнир, и Маттейс де Лигт, который в заявке, но играть не готов.
Нидерланды: Стеленбург, Дамфрис, Тимбер, де Врей, Блинд, ван Анхольт, де Роон, Вейналдум, Ф.де Йонг, Вегхорст, Депай
Украина: Бущан, Караваев, Матвиенко, Забарный, Миколенко, Зинченко, Сидорчук, Малиновский, Ярмоленко, Зубков, Яремчук
В запасе: Пятов, Трубин, Кривцов, Соболь, Тымчик, Попов, Макаренко, Степаненко, Шапаренко, Марлос, Довбик, Беседин
Источник — Sport.ua
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