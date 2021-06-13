За 53 минуты обыграла россиянку. Снигур уверенно стартовала в Ноттингеме

Украинская теннисистка Дарья Снигур уверенно стартовала в квалификации травяного турнира в Ноттингеме.
Снигур за 53 минуты в двух сетах справилась с россиянкой Анастасией Гасановой - 6:2, 6:0.
Завтра Дарья встретится с лидером посева Леони Кунг из Швейцарии.
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Источник — Sport.ua
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