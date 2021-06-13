За 53 минуты обыграла россиянку. Снигур уверенно стартовала в Ноттингеме

Украинка стартовала в квалификации

  • 13.06.2021 20:31
  • 1146 просмотров
  • 1 комментарий
За 53 минуты обыграла россиянку. Снигур уверенно стартовала в Ноттингеме
© ITF. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур уверенно стартовала в квалификации травяного турнира в Ноттингеме.

Снигур за 53 минуты в двух сетах справилась с россиянкой Анастасией Гасановой - 6:2, 6:0.

Завтра Дарья встретится с лидером посева Леони Кунг из Швейцарии.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    linesman
    online
      linesman, 13.06.2021 20:38
    +7
    Добра новина, молодець.
    Ссылка
    linesman
    online
      linesman, 13.06.2021 20:38
    +7
    Добра новина, молодець.
    Ссылка
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