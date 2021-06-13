Суперстар. Пандев стал вторым самым возрастным автором гола на Евро

В матче группового этапа Евро-2020 форвард Северной Македонии Горан Пандев забил в ворота Австрии и сделал счет 1:1.
Легендарный для македонцев игрок в возрасте 37 лет и 321 стал вторым самым возрастным автором гола в истории чемпионатов Европы.
Рекорд все еще удерживает австриец Ивица Вастич, который на Евро-2008 забил в 38 лет и 257 дней.
Сборной Украины на Евро еще предстоит сыграть против Северной Македонии.
37 - Aged 37 years and 321 days, North Macedonia's Goran Pandev is the second-oldest player ever to score at the EUROs, after Austria's Ivica Vastic (38 years 257 days) vs Poland in 2008. Golden. #EURO2020 pic.twitter.com/OsuGlza92X— OptaJoe (@OptaJoe) June 13, 2021
Источник — Sport.ua
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