Суперстар. Пандев стал вторым самым возрастным автором гола на Евро

В матче группового этапа Евро-2020 форвард Северной Македонии Горан Пандев забил в ворота Австрии и сделал счет 1:1.

Легендарный для македонцев игрок в возрасте 37 лет и 321 стал вторым самым возрастным автором гола в истории чемпионатов Европы.

Рекорд все еще удерживает австриец Ивица Вастич, который на Евро-2008 забил в 38 лет и 257 дней.

Сборной Украины на Евро еще предстоит сыграть против Северной Македонии.

