Суперстар. Пандев стал вторым самым возрастным автором гола на Евро

Форвард Северной Македонии снова показал класс

  • 13.06.2021 20:04
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Суперстар. Пандев стал вторым самым возрастным автором гола на Евро
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче группового этапа Евро-2020 форвард Северной Македонии Горан Пандев забил в ворота Австрии и сделал счет 1:1.

Легендарный для македонцев игрок в возрасте 37 лет и 321 стал вторым самым возрастным автором гола в истории чемпионатов Европы.

Рекорд все еще удерживает австриец Ивица Вастич, который на Евро-2008 забил в 38 лет и 257 дней.

Сборной Украины на Евро еще предстоит сыграть против Северной Македонии.
 

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Источник — Sport.ua

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