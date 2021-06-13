Франк, играй 4–3–3! Тренеру Нидерландов фанаты отправили послание самолетом

13 июня в 22:00 в первом туре Евро-2020 сборная Нидерландов будет принимать команду Украины.
На последней тренировке перед стартовым матчем главному тренеру хозяев поля Франку де Буру отправили яркое послание фанаты. Они запустили в небо самолет, который пролетел над полем с баннером, отражавшим их главную просьбу к коучу сборной:
«Франк, играй по системе 4–3–3».
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Источник — Twitter
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