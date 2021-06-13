Франк, играй 4–3–3! Тренеру Нидерландов фанаты отправили послание самолетом

13 июня в 22:00 в первом туре Евро-2020 сборная Нидерландов будет принимать команду Украины.

На последней тренировке перед стартовым матчем главному тренеру хозяев поля Франку де Буру отправили яркое послание фанаты. Они запустили в небо самолет, который пролетел над полем с баннером, отражавшим их главную просьбу к коучу сборной: