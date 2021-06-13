Австрия – Северная Македония. Драгович выйдет в основе. Стартовые составы

Поединок Евро-2020 пройдет в Бухаресте и начнется 13 июня в 19:00

  • 13.06.2021 18:30
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Австрия – Северная Македония. Драгович выйдет в основе. Стартовые составы
© Getty Images/Global Images Ukraine

13 июня в матче первого тура Евро-2020 сойдутся сборные Австрии и Северной Македонии.

Поединок пройдет в Бухаресте на «Арена Национале» и начнется в 19:00 по киевскому времени.

В прямом эфире поединок покажет телеканал «Футбол 1», а также видеосервис OLL.TV.

Австрия – Северная Македония. Стартовые составы

Бывший форвард «Динамо» Александр Драгович выйдет в основе у австрийцев.

Австрия: Бахманн, Лайнер, Драгович, Хинтереггер, Ульмер, Лаймер, Шлагер, Баумгартнер, Алаба, Забитцер, Калайджич.

Северная Македония: Димитриевски, Алиоски, Муслиу, Велкоски, Ристовски, Николов, Эльмас, Адеми, Барди, Трайковски, Пандев. 

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Источник — УЕФА

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