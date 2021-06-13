Рахим СТЕРЛИНГ: «Говорил, что если буду играть на Уэмбли – я обязан забить»

Вингер сборной Англии стал автором победного мяча

  • 13.06.2021 18:30
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Рахим СТЕРЛИНГ: «Говорил, что если буду играть на Уэмбли – я обязан забить»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Англии обыграла Хорватию (1:0) в первом матче чемпионата Европы по футболу в группе D. Автор единственного гола Рахим Стерлинг прокомментировал эту победу.

«Всегда приятно, когда забиваешь. Я раньше много раз говорил, что если мне доведется сыграть на «Уэмбли» на крупном турнире, то я просто обязан забить. Здорово, что я сделал это.

Прекрасные ощущения. Это была первая игра, и нам нужна была победа. Команда играла сплоченно. Мы забили мяч, когда он нужен был больше всего, и временами показывали хороший футбол. Сегодня ребята были великолепны», - сказал Стерлинг.

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Источник — УЕФА

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