Рахим СТЕРЛИНГ: «Говорил, что если буду играть на Уэмбли – я обязан забить»

Сборная Англии обыграла Хорватию (1:0) в первом матче чемпионата Европы по футболу в группе D. Автор единственного гола Рахим Стерлинг прокомментировал эту победу.

«Всегда приятно, когда забиваешь. Я раньше много раз говорил, что если мне доведется сыграть на «Уэмбли» на крупном турнире, то я просто обязан забить. Здорово, что я сделал это.

Прекрасные ощущения. Это была первая игра, и нам нужна была победа. Команда играла сплоченно. Мы забили мяч, когда он нужен был больше всего, и временами показывали хороший футбол. Сегодня ребята были великолепны», - сказал Стерлинг.