Джуд Беллингем побил рекорд Йетро Виллемса

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем стал самым молодым игроком в истории финальных турниров чемпионатов Европы. Выйдя на замену в матче с хорватами в 17 лет 349 дней, он на 87 дней превзошел достижение голландца Йетро Виллемса 9-летней давности. К слову, вполне возможно, что рекорду Беллингема суждена недолгая жизнь, ибо в заявке сборной Польши числится Кацпер Козловски, который на три месяца младше англичанина.

Самые молодые игроки финальных турниров чемпионатов Европы

Возраст* Игрок Сборная Дата Соперник Счет 17 лет 349 дней Джуд БЕЛЛИНГЕМ Англия 13.06.2021 Хорватия 1:0 18 лет 71 день Йетро ВИЛЛЕМС Голландия 09.06.2012 Дания 0:1 18 лет 115дней Энцо ШИФО Бельгия 13.06.1984 Югославия 2:0 18 лет 128 дней Валерий БОЖИНОВ Болгария 22.06.2004 Италия 1:2 18 лет 137 дней Йохан ФОНЛАНТЕН Швейцария 17.06.2004 Англия 0:3 18 лет 229 дней Маркус РЭШФОРД Англия 16.06.2016 Уэльс 2:1 18 лет 233 дня Уэйн РУНИ Англия 13.06.2004 Франция 1:2 18 лет 301 день Алекс ОКСЛЕЙД-ЧЕМБЕРЛЕН Англия 11.06.2012 Франция 1:1 18 лет 301 день РЕНАТУ САНЧЕШ Португалия 14.06.2016 Исландия 1:1 18 лет 324 дня ЭМРЕ Мор Турция 12.06.2016 Хорватия 0:1

* на день первого матча.