Франция – Германия. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Прогноз от эксперта на поединок Евро-2020

  • 13.06.2021 17:39
  • 582 просмотра
  • 1 комментарий
Франция – Германия. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч Евро-2020 Франция – Германия.

«Франция и Германия играют в группе F, где также выступают Венгрия и Португалия.

Франция на прошлом Евро, который для нее был домашним, дошла до финала и уступила там Португалии, которая впервые выиграла чемпионат Европы. Забегая наперед, стоит сказать, что в рамках этого квартета Франции предстоит снова сыграть с Португалией, а также Венгрией.

В принципе Францию и Германию все ожидают в финале (смеется). По статусу эти сборные можно ожидать в финале. Я думаю, нас ждет очень интересная игра. Думаю, в первой игре на Евро команды не будут сильно рисковать. Но я считаю Францию фаворитом и отдаю ей небольшое преимущество в этом поединке. Я поставлю на победу Франции в матче с Германией», - сказал Бартулович.

Матч Франция – Германия состоится 15-го июня. Начало встречи в 22:00.

Младен Бартулович – известный хорватский футболист, капитан «Ингульца». Большую часть карьеры играл в Украине. Бартулович защищал цвета «Днепра», «Кривбасса», «Арсенала» Киев, «Ворсклы», «Карпат» и «Волыни». Также 34-летний хавбек поиграл за хорватский «Хайдук» и польский «Медзь».

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Младен Бартулович, Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Евгений Кедров
    online
      Евгений Кедров, 13.06.2021 18:02
    0
    Если помнить, что и Франция, как действующий чемпион, и Германия занимали последние места в группах на чемпионатах мира, то все прогнозы сводятся к муйне.
    Ссылка
    Евгений Кедров
    online
      Евгений Кедров, 13.06.2021 18:02
    0
    Если помнить, что и Франция, как действующий чемпион, и Германия занимали последние места в группах на чемпионатах мира, то все прогнозы сводятся к муйне.
    Ссылка
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