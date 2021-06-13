Франция – Германия. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч Евро-2020 Франция – Германия.

«Франция и Германия играют в группе F, где также выступают Венгрия и Португалия.

Франция на прошлом Евро, который для нее был домашним, дошла до финала и уступила там Португалии, которая впервые выиграла чемпионат Европы. Забегая наперед, стоит сказать, что в рамках этого квартета Франции предстоит снова сыграть с Португалией, а также Венгрией.

В принципе Францию и Германию все ожидают в финале (смеется). По статусу эти сборные можно ожидать в финале. Я думаю, нас ждет очень интересная игра. Думаю, в первой игре на Евро команды не будут сильно рисковать. Но я считаю Францию фаворитом и отдаю ей небольшое преимущество в этом поединке. Я поставлю на победу Франции в матче с Германией», - сказал Бартулович.

Матч Франция – Германия состоится 15-го июня. Начало встречи в 22:00.

Младен Бартулович – известный хорватский футболист, капитан «Ингульца». Большую часть карьеры играл в Украине. Бартулович защищал цвета «Днепра», «Кривбасса», «Арсенала» Киев, «Ворсклы», «Карпат» и «Волыни». Также 34-летний хавбек поиграл за хорватский «Хайдук» и польский «Медзь».