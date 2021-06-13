ПЕДРИНЬО: «Уверен, что смогу помочь Шахтеру добиться больших успехов»

Новичок украинского клуба дал первый комментарий

  • 13.06.2021 17:21
  • 1650 просмотров
  • 7 комментариев
ПЕДРИНЬО: «Уверен, что смогу помочь Шахтеру добиться больших успехов»
© ФК Шахтер

23-летний бразильский хавбек Педриньо сегодня, 13 июня, был официально представлен в качестве игрока «Шахтера». Футболист прокомментировал свой переход и обратился к болельщикам.

«Всем болельщикам «Шахтера», хочу поблагодарить всех вас, что поверили в меня. Уверен, что смогу помочь «Шахтеру» добиться больших успехов. Не только я, но и все партнеры, мы все постараемся выиграть все, снова вывести команду на первое место и стать чемпионами. Потому что величие клуба позволяет нам бороться за все титулы», - сказал Педриньо.

Отметим, что Педриньо подписал пятилетний контракт с «Шахтером».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    ENJOY-_-
    online
      ENJOY-_-, 13.06.2021 18:32
    0
    Давай, с ходу - лучший бомбардир УПЛ
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 13.06.2021 18:24
    0
    Ага. За первое место
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 13.06.2021 18:13
    0
    Мастер звуковых эффектов.
    Ссылка
    Евгений Кедров
    online
      Евгений Кедров, 13.06.2021 18:06
    0
    Один в поле не воин. В Шахте все лучшие уже состарились и сдулись. С кем горы сворачивать? Нет Луче, (слава Палкину, херою слава) у которого под рукой было всегда полдюжины молодых подготовленных талантов.
    Ссылка
    Сергей Иванамофф
    online
      Сергей Иванамофф, 13.06.2021 18:03
    -1
    Педриньо, удачи тебе в новых стандартах и совершенства футбола и границ и еще там чего то...
    Болельщик Динамо!
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 13.06.2021 17:52
    0
    Ещё раз добро пожаловать! Удачи в лучшем клубе страны!
    Ссылка
    skeijp
    online
      skeijp, 13.06.2021 17:26
    -1
    Ну ВСЕ, тепер нема чого виходиди грати, там є ПерДриньйо!
    Ссылка
    ENJOY-_-
    online
      ENJOY-_-, 13.06.2021 18:32
    0
    Давай, с ходу - лучший бомбардир УПЛ
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 13.06.2021 18:24
    0
    Ага. За первое место
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 13.06.2021 18:13
    0
    Мастер звуковых эффектов.
    Ссылка
    Евгений Кедров
    online
      Евгений Кедров, 13.06.2021 18:06
    0
    Один в поле не воин. В Шахте все лучшие уже состарились и сдулись. С кем горы сворачивать? Нет Луче, (слава Палкину, херою слава) у которого под рукой было всегда полдюжины молодых подготовленных талантов.
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 13.06.2021 17:52
    0
    Ещё раз добро пожаловать! Удачи в лучшем клубе страны!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности