ПЕДРИНЬО: «Уверен, что смогу помочь Шахтеру добиться больших успехов»

23-летний бразильский хавбек Педриньо сегодня, 13 июня, был официально представлен в качестве игрока «Шахтера». Футболист прокомментировал свой переход и обратился к болельщикам.
«Всем болельщикам «Шахтера», хочу поблагодарить всех вас, что поверили в меня. Уверен, что смогу помочь «Шахтеру» добиться больших успехов. Не только я, но и все партнеры, мы все постараемся выиграть все, снова вывести команду на первое место и стать чемпионами. Потому что величие клуба позволяет нам бороться за все титулы», - сказал Педриньо.
Отметим, что Педриньо подписал пятилетний контракт с «Шахтером».
Источник — Sport.ua
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