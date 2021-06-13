ПЕДРИНЬО: «Уверен, что смогу помочь Шахтеру добиться больших успехов»

23-летний бразильский хавбек Педриньо сегодня, 13 июня, был официально представлен в качестве игрока «Шахтера». Футболист прокомментировал свой переход и обратился к болельщикам.

«Всем болельщикам «Шахтера», хочу поблагодарить всех вас, что поверили в меня. Уверен, что смогу помочь «Шахтеру» добиться больших успехов. Не только я, но и все партнеры, мы все постараемся выиграть все, снова вывести команду на первое место и стать чемпионами. Потому что величие клуба позволяет нам бороться за все титулы», - сказал Педриньо.

Отметим, что Педриньо подписал пятилетний контракт с «Шахтером».