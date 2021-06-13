БОНДАРЕНКО: «Постараюсь доказать Де Дзерби, что на меня можно рассчитывать»

20-летний хавбек вскоре начнет подготовку к новому сезону

  • 13.06.2021 16:56
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БОНДАРЕНКО: «Постараюсь доказать Де Дзерби, что на меня можно рассчитывать»
© ФК Мариуполь. Артем Бондаренко

Выступающий на правах аренды за «Мариуполь» 20-летний полузащитник Артем Бондаренко поделился впечатлениями о своем первом вызове в национальную сборную Украины, а также высказался о грядущем матче команды с Нидерландами.

«Я не буду оригинален: мое первое пребывание в расположении национальной сборной Украины запомнится мне если не навсегда, то уж надолго - точно. Каждого тренировочного занятия под руководством Андрея Шевченко ждал с нетерпением, старался не пропустить ни одной детали, затем все анализировал.

Конечно, немножко было досадно, что хотя я и попал в заявку на спарринг с Бахрейном, но дебют в главной команде страны не состоялся. Надеюсь, пока. На сборе делили апартаменты со своим тезкой и земляком - Довбиком, мы оба – из Черкасс. 

Имел ли я беседу с Андреем Шевченко, когда стало известно, что меня не будет среди участников Евро? Да, Андрей Николаевич пожелал мне не сбавлять обороты, не жалеть себя на тренировках. Тогда все обязательно получится.

Теперь на очереди - новый вызов. Завтра «Шахтер», которому я принадлежу, начинает подготовительный процесс и постараюсь доказать новому главному тренеру «горняков» Роберто Де Дзерби, что на меня можно рассчитывать.

Что касается первого матча сборной Украины с нидерландцами на Евро, то очень хочу, чтобы удача была на нашей стороне», - сказал Бондаренко.

Напомним, что в финальную заявку сборной Украины не вошли Лунин, Сирота, Леднев, Бондаренко и Михайличенко.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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