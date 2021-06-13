Карим БЕНЗЕМА: «Чувствую себя отлично, я готов на 100 процентов»

Нападающий сборной Франции вернулся в общую группу

  • 13.06.2021 15:54
  • 261 просмотр
  • 0 комментариев
Карим БЕНЗЕМА: «Чувствую себя отлично, я готов на 100 процентов»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Один из лидеров сборной Франции Карим Бензема заявил, что максимально готов к чемпионату Европы.

«Я в порядке, вернулся в общую группу в субботу. Болевых ощущений нет, я не думал о том, что могу пропустить Евро. Сначала было очень больно, но это всего лишь ушиб. В товарищеской игре с Болгарией было необязательно оставаться на поле после этого ушиба, так что я решил попросить замену. У нас в сборной прекрасный медицинский штаб, все было сделано очень быстро. Сейчас чувствую себя отлично и готов к турниру на 100 процентов», - сказал Бензема.

Ранее сообщалось, что в стане сборной Франции возник конфликт перед стартом Евро-2020.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sky Sports

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности