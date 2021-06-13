Карим БЕНЗЕМА: «Чувствую себя отлично, я готов на 100 процентов»

Один из лидеров сборной Франции Карим Бензема заявил, что максимально готов к чемпионату Европы.

«Я в порядке, вернулся в общую группу в субботу. Болевых ощущений нет, я не думал о том, что могу пропустить Евро. Сначала было очень больно, но это всего лишь ушиб. В товарищеской игре с Болгарией было необязательно оставаться на поле после этого ушиба, так что я решил попросить замену. У нас в сборной прекрасный медицинский штаб, все было сделано очень быстро. Сейчас чувствую себя отлично и готов к турниру на 100 процентов», - сказал Бензема.

Ранее сообщалось, что в стане сборной Франции возник конфликт перед стартом Евро-2020.