Дубль. Крейчикова побеждает и в парном разряде Ролан Гаррос

Чешка завоевала сразу два титула

  • 13.06.2021 14:20
  • 1562 просмотра
  • 7 комментариев
Дубль. Крейчикова побеждает и в парном разряде Ролан Гаррос
© Getty Images/Global Images Ukraine

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова в паре с Катериной Синякова стала чемпионкой парного разряда Открытого чемпионата Франции.

В финале спортсменки обыграли Игу Свёнтек и Бетани Маттек-Сэндс.

Ранее Крейчикова выиграла одиночный разряд Ролан Гаррос. Последний раз одиночный и парный турнир на Ролан Гаррос выигрывала Мери Пирс в 2000-м году.

Ролан Гаррос. Финал. Женщины

Барбора Крейчикова / Катерина Синякова (Чехия) — Ига Свёнтек (Польша) / Бетани Маттек-Сэндс (США) — 6:4, 6:2

 

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 13.06.2021 14:46
    +4
    Перемозі Крейчикової у парі до старту турніру ніхто б не здивувався. А ось те, що вона перемогла і в одиночці, при цьому здобувши титул у Страсбурзі на тижні перед РГ, є великою сенсацією. Де взялося стільки сил? Можна привітати чешку із видатним досягненням. Цікаво, як вона далі проявить себе саме в особистих змаганнях.
    Ссылка
    Mishak
    online
      Mishak, 13.06.2021 14:38
    +5
    Умничка! Как бы дальше ее спорт. карьера не сложилась: уже Крейчикова войдет в историю как двукратная победительница РГ-2021: и одиночка, и пара!
    Ссылка
    udman1111
      udman1111, 13.06.2021 14:37
    +1
    То что я говорил про Марту нашу, спокойствие и уверенность в себе самое главное. А Барбора ещё с гречанкой себя показала как топ.
    Ссылка
    Александр Малинин
    online
      Александр Малинин, 13.06.2021 14:37
    0
    Пері Мірс. Гыыыы. Мері Пірс
    Ссылка
    Scofield Lincoln
    online
      Scofield Lincoln, 13.06.2021 14:29
    +3
    Нехило Крейчикова бабла подняла, ещё и в рейтинге высоко поднимется!
    Ссылка
    sirjoga
    online
      sirjoga, 13.06.2021 14:29
    +3
    Совпадение? Не думаю...
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 13.06.2021 14:26
    +11
    Молодчинка-стрельнула дуплетом-редко такое бывает
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 13.06.2021 14:26
    +11
    Молодчинка-стрельнула дуплетом-редко такое бывает
    Ссылка
    Mishak
    online
      Mishak, 13.06.2021 14:38
    +5
    Умничка! Как бы дальше ее спорт. карьера не сложилась: уже Крейчикова войдет в историю как двукратная победительница РГ-2021: и одиночка, и пара!
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 13.06.2021 14:46
    +4
    Перемозі Крейчикової у парі до старту турніру ніхто б не здивувався. А ось те, що вона перемогла і в одиночці, при цьому здобувши титул у Страсбурзі на тижні перед РГ, є великою сенсацією. Де взялося стільки сил? Можна привітати чешку із видатним досягненням. Цікаво, як вона далі проявить себе саме в особистих змаганнях.
    Ссылка
    Scofield Lincoln
    online
      Scofield Lincoln, 13.06.2021 14:29
    +3
    Нехило Крейчикова бабла подняла, ещё и в рейтинге высоко поднимется!
    Ссылка
    sirjoga
    online
      sirjoga, 13.06.2021 14:29
    +3
    Совпадение? Не думаю...
    Ссылка
    udman1111
      udman1111, 13.06.2021 14:37
    +1
    То что я говорил про Марту нашу, спокойствие и уверенность в себе самое главное. А Барбора ещё с гречанкой себя показала как топ.
    Ссылка
    Александр Малинин
    online
      Александр Малинин, 13.06.2021 14:37
    0
    Пері Мірс. Гыыыы. Мері Пірс
    Ссылка
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