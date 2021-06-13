Дубль. Крейчикова побеждает и в парном разряде Ролан Гаррос

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова в паре с Катериной Синякова стала чемпионкой парного разряда Открытого чемпионата Франции.
В финале спортсменки обыграли Игу Свёнтек и Бетани Маттек-Сэндс.
Ранее Крейчикова выиграла одиночный разряд Ролан Гаррос. Последний раз одиночный и парный турнир на Ролан Гаррос выигрывала Мери Пирс в 2000-м году.
Ролан Гаррос. Финал. Женщины
Барбора Крейчикова / Катерина Синякова (Чехия) — Ига Свёнтек (Польша) / Бетани Маттек-Сэндс (США) — 6:4, 6:2
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Источник — Sport.ua
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