ТаТоТаке. Сидорчук - тайная вечеринка, конспекты Луческу, болячки Цыганкова

Капитан «Динамо» Сергей Сидорчук предельно откровенно ответил на вопросы Михаила Спиваковского.

Как команда отреагировала на появления у руля Луческу? Чем закончилась беседа капитана с ультрас? Как сложились отношения игроков с «динамовскими сердцами»?

Кто самый дорогой игрок в «Динамо»? Почему Сидорчук - красавчик и за что ему стыдно?

0:00 Анонс

1:33 Улюблений фільм Сидорчука

2:31 Скільки коштує Монатік?

3:50 Що п'ють футболісти?

5:10 Вибираємо кращий сезон Сидорчука

5:56 Реакція гравців на появу Луческу

9:11 Що трапилося на першому тренуванні румуна?

10:15 Сидорчук цитує Лао Цзи

11:09 Найжорсткіша розмова з Луческу

13:19 Чи правда, що молодь хотіла Вісенте?

13:57 Сидорчук дає характеристики «динамівським сердцям»

16:13 Чому Циганков може дозволити собі не тренуватися

18:16 Капітанська вікторина

25:26 Скільки ТТД робить Сидорчук за матч?

27:16 У чому суть системи гри Динамо і ролі опорника?

29:31 Чому зірвався варіант з Бешикташем?

31:14 Найвдаліший і невдалий трансфери українців за кордон

33:20 Хто познайомив Сидорчука з Шаблієм?

35:34 Чи розбирається Шаблій в футболі?

38:47 Хто самий високооплачуваний гравець Динамо?

40:42 Самий унікальний гол в кар'єрі Сидорчука

41:51 Тактичний бліц

44:09 Ставка не від Сеньківа!

45:08 Сидорчук поки ще не Джеррард

47:15 Самий недооцінений легіонер в історії Динамо

48:01 Чому Мбокані - кращий?

49:01 Як знімалося «Невідоме Динамо»

49:32 Ескапада Жерсона проти Михайліченка

51:08 Як Сидорчук «напхав» тренерському штабу

52:28 Камін-аут від капітана

54:17 Чому Динамо - народна команда?

55:12 Що Сидорчук сказав ультрас?

56:11 Гроші зносять «вежу»?

56:40 Чим займеться після кар'єри?

57:23 Сидорчук дивиться Дудя

58:35 Самий унікальний талант школи «Металурга»

1:00:14 Вчинок, за який соромно

1:00:35 Три кумира Сидорчука

1:00:45 Найкрасивіша жінка в світі

1:01:22 Самий противний гравець

1:01:38 Найкрутіший фільм для тім-білдингу

1:01:52 Найкрасивіший гол в кар'єрі

1:02:15 Найбезглуздіший експеримент із зовнішністю

1:02:34 Найкрутіша установка на гру

1:02:56 Динамівський бліц

1:05:26 Розігруємо приз від Сидорчука

1:06:11 Прощання

1:07:12 Бекстейдж