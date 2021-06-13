ТаТоТаке. Сидорчук - тайная вечеринка, конспекты Луческу, болячки Цыганкова

Капитан «Динамо» Сергей Сидорчук предельно откровенно ответил на вопросы Михаила Спиваковского.
Как команда отреагировала на появления у руля Луческу? Чем закончилась беседа капитана с ультрас? Как сложились отношения игроков с «динамовскими сердцами»?
Кто самый дорогой игрок в «Динамо»? Почему Сидорчук - красавчик и за что ему стыдно?
0:00 Анонс
1:33 Улюблений фільм Сидорчука
2:31 Скільки коштує Монатік?
3:50 Що п'ють футболісти?
5:10 Вибираємо кращий сезон Сидорчука
5:56 Реакція гравців на появу Луческу
9:11 Що трапилося на першому тренуванні румуна?
10:15 Сидорчук цитує Лао Цзи
11:09 Найжорсткіша розмова з Луческу
13:19 Чи правда, що молодь хотіла Вісенте?
13:57 Сидорчук дає характеристики «динамівським сердцям»
16:13 Чому Циганков може дозволити собі не тренуватися
18:16 Капітанська вікторина
25:26 Скільки ТТД робить Сидорчук за матч?
27:16 У чому суть системи гри Динамо і ролі опорника?
29:31 Чому зірвався варіант з Бешикташем?
31:14 Найвдаліший і невдалий трансфери українців за кордон
33:20 Хто познайомив Сидорчука з Шаблієм?
35:34 Чи розбирається Шаблій в футболі?
38:47 Хто самий високооплачуваний гравець Динамо?
40:42 Самий унікальний гол в кар'єрі Сидорчука
41:51 Тактичний бліц
44:09 Ставка не від Сеньківа!
45:08 Сидорчук поки ще не Джеррард
47:15 Самий недооцінений легіонер в історії Динамо
48:01 Чому Мбокані - кращий?
49:01 Як знімалося «Невідоме Динамо»
49:32 Ескапада Жерсона проти Михайліченка
51:08 Як Сидорчук «напхав» тренерському штабу
52:28 Камін-аут від капітана
54:17 Чому Динамо - народна команда?
55:12 Що Сидорчук сказав ультрас?
56:11 Гроші зносять «вежу»?
56:40 Чим займеться після кар'єри?
57:23 Сидорчук дивиться Дудя
58:35 Самий унікальний талант школи «Металурга»
1:00:14 Вчинок, за який соромно
1:00:35 Три кумира Сидорчука
1:00:45 Найкрасивіша жінка в світі
1:01:22 Самий противний гравець
1:01:38 Найкрутіший фільм для тім-білдингу
1:01:52 Найкрасивіший гол в кар'єрі
1:02:15 Найбезглуздіший експеримент із зовнішністю
1:02:34 Найкрутіша установка на гру
1:02:56 Динамівський бліц
1:05:26 Розігруємо приз від Сидорчука
1:06:11 Прощання
1:07:12 Бекстейдж
Источник — ТаТоТаке
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