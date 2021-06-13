Ромелу Лукаку стал шестым игроком, сделавшим два дубля на Евро

Автографы в воротах россиян бельгиец поставил с интервалом в 78 минут

  • 13.06.2021 12:25
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Ромелу Лукаку стал шестым игроком, сделавшим два дубля на Евро
© Getty Images/Global Images Ukraine

Ромелу Лукаку стал шестым игроком, сделавшим два дубля в финальных турнирах чемпионатов Европы. Автографы в воротах россиян он поставил с интервалом в 78 минут. Больше времени на дуплет понадобилось только трем бомбардиром, а в основное время матчей и вовсе одному - немцу Хорсту Хрубешу. К слову, дубль Лукаку оказался 10-м по счету в первых турах групповых турниров. Автором же девятого 9 лет назад был Андрей Шевченко, забивший два мяча шведам на EURO-2012.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки, сделавшие два дубля в финальных турнирах чемпионатов Европы

Игрок

Сборная

Дата

Стадия

Соперник

Минуты голов

Счет

Герд МЮЛЛЕР

ФРГ

14.06.1972

1/2

Бельгия

24’ (1:0), 71’ (2:0)

2:1

 

 

18.06.1972

Финал

СССР

27’ (1:0), 58’ (3:0)

3:0

Руди ФЕЛЛЕР

ФРГ

17.06.1984

ГТ

Румыния

25’ (1:0), 67’ (2:1)

2:1

 

 

17.06.1988

ГТ

Испания

30’ (1:0), 51’ (2:0)

2:0

Уэйн РУНИ

Англия

17.06.2004

ГТ

Швейцария

23’ (1:0), 75’ (2:0)

3:0

 

 

21.06.2004

ГТ

Хорватия

45’ (2:1), 68’ (3:1)

4:2

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

Португалия

17.06.2012

ГТ

Голландия

28’ (1:1), 74’ (2:1)

2:1

 

 

22.06.2016

ГТ

Венгрия

50’ (2:2), 62’ (3:3)

3:3

Антуан ГРИЗМАНН

Франция

26.06.2016

1/8

Ирландия

58’ (1:1), 61’ (2:1)

2:1

 

 

07.07.2016

1/2

Германия

45+2’ (1:0), 72’ (2:0)

2:0

Ромелу ЛУКАКУ

Бельгия

18.06.2016

ГТ

Ирландия

48’ (1:0), 70’ (3:0)

3:0

 

 

12.06.2021

ГТ

Россия

10’ (1:0), 88’ (3:0)

3:0

Самые медленные дубли в финальных турнирах чемпионатов Европы

Время

Игрок

Сборная

Дата

Стадия

Соперник

Минуты голов

Счет

89’

Жан-Франсуа ДОМЕРГ

Франция

23.06.1984

1/2

Португалия

25’ (1:0), 114’(2:2)

3:2

80’

Руд ГЕЛС

Голландия

19.06.1976

За 3-е

Югославия

27’ (1:0), 107’(3:2)

3:2

79’

Хорст ХРУБЕШ

ФРГ

22.06.1980

Финал

Бельгия

10’ (1:0), 89’ (2:1)

2:1

78’

Ромелу ЛУКАКУ

Бельгия

12.06.2021

ГТ

Россия

10’ (1:0), 88’ (3:0)

3:0

72’

ХАБИ АЛОНСО

Испания

23.06.2012

1/4

Франция

19’ (1:0), 90+1’ (2:0)

2:0

66’

ФЕРНАНДО ТОРРЕС

Испания

14.06.2012

ГТ

Ирландия

4’ (1:0), 70’ (3:0)

4:0

64’

Алан ДЗАГОЕВ

Россия

08.06.2012

ГТ

Чехия

15’ (1:0), 79’ (3:1)

4:1

60’

Франк АРНЕСЕН

Дания

16.06.1984

ГТ

Югославия

8’ (1:0), 68’ (3:0)

5:0
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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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