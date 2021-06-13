Ромелу Лукаку стал шестым игроком, сделавшим два дубля на Евро

Ромелу Лукаку стал шестым игроком, сделавшим два дубля в финальных турнирах чемпионатов Европы. Автографы в воротах россиян он поставил с интервалом в 78 минут. Больше времени на дуплет понадобилось только трем бомбардиром, а в основное время матчей и вовсе одному - немцу Хорсту Хрубешу. К слову, дубль Лукаку оказался 10-м по счету в первых турах групповых турниров. Автором же девятого 9 лет назад был Андрей Шевченко, забивший два мяча шведам на EURO-2012.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки, сделавшие два дубля в финальных турнирах чемпионатов Европы

Игрок Сборная Дата Стадия Соперник Минуты голов Счет Герд МЮЛЛЕР ФРГ 14.06.1972 1/2 Бельгия 24’ (1:0), 71’ (2:0) 2:1 18.06.1972 Финал СССР 27’ (1:0), 58’ (3:0) 3:0 Руди ФЕЛЛЕР ФРГ 17.06.1984 ГТ Румыния 25’ (1:0), 67’ (2:1) 2:1 17.06.1988 ГТ Испания 30’ (1:0), 51’ (2:0) 2:0 Уэйн РУНИ Англия 17.06.2004 ГТ Швейцария 23’ (1:0), 75’ (2:0) 3:0 21.06.2004 ГТ Хорватия 45’ (2:1), 68’ (3:1) 4:2 КРИШТИАНУ РОНАЛДУ Португалия 17.06.2012 ГТ Голландия 28’ (1:1), 74’ (2:1) 2:1 22.06.2016 ГТ Венгрия 50’ (2:2), 62’ (3:3) 3:3 Антуан ГРИЗМАНН Франция 26.06.2016 1/8 Ирландия 58’ (1:1), 61’ (2:1) 2:1 07.07.2016 1/2 Германия 45+2’ (1:0), 72’ (2:0) 2:0 Ромелу ЛУКАКУ Бельгия 18.06.2016 ГТ Ирландия 48’ (1:0), 70’ (3:0) 3:0 12.06.2021 ГТ Россия 10’ (1:0), 88’ (3:0) 3:0

Самые медленные дубли в финальных турнирах чемпионатов Европы