Ромелу Лукаку стал шестым игроком, сделавшим два дубля на Евро

Ромелу Лукаку стал шестым игроком, сделавшим два дубля в финальных турнирах чемпионатов Европы. Автографы в воротах россиян он поставил с интервалом в 78 минут. Больше времени на дуплет понадобилось только трем бомбардиром, а в основное время матчей и вовсе одному - немцу Хорсту Хрубешу. К слову, дубль Лукаку оказался 10-м по счету в первых турах групповых турниров. Автором же девятого 9 лет назад был Андрей Шевченко, забивший два мяча шведам на EURO-2012.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Игроки, сделавшие два дубля в финальных турнирах чемпионатов Европы
|
Игрок
|
Сборная
|
Дата
|
Стадия
|
Соперник
|
Минуты голов
|
Счет
|
Герд МЮЛЛЕР
|
ФРГ
|
14.06.1972
|
1/2
|
Бельгия
|
24’ (1:0), 71’ (2:0)
|
2:1
|
|
|
18.06.1972
|
Финал
|
СССР
|
27’ (1:0), 58’ (3:0)
|
3:0
|
Руди ФЕЛЛЕР
|
ФРГ
|
17.06.1984
|
ГТ
|
Румыния
|
25’ (1:0), 67’ (2:1)
|
2:1
|
|
|
17.06.1988
|
ГТ
|
Испания
|
30’ (1:0), 51’ (2:0)
|
2:0
|
Уэйн РУНИ
|
Англия
|
17.06.2004
|
ГТ
|
Швейцария
|
23’ (1:0), 75’ (2:0)
|
3:0
|
|
|
21.06.2004
|
ГТ
|
Хорватия
|
45’ (2:1), 68’ (3:1)
|
4:2
|
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ
|
Португалия
|
17.06.2012
|
ГТ
|
Голландия
|
28’ (1:1), 74’ (2:1)
|
2:1
|
|
|
22.06.2016
|
ГТ
|
Венгрия
|
50’ (2:2), 62’ (3:3)
|
3:3
|
Антуан ГРИЗМАНН
|
Франция
|
26.06.2016
|
1/8
|
Ирландия
|
58’ (1:1), 61’ (2:1)
|
2:1
|
|
|
07.07.2016
|
1/2
|
Германия
|
45+2’ (1:0), 72’ (2:0)
|
2:0
|
Ромелу ЛУКАКУ
|
Бельгия
|
18.06.2016
|
ГТ
|
Ирландия
|
48’ (1:0), 70’ (3:0)
|
3:0
|
|
|
12.06.2021
|
ГТ
|
Россия
|
10’ (1:0), 88’ (3:0)
|
3:0
Самые медленные дубли в финальных турнирах чемпионатов Европы
|
Время
|
Игрок
|
Сборная
|
Дата
|
Стадия
|
Соперник
|
Минуты голов
|
Счет
|
89’
|
Жан-Франсуа ДОМЕРГ
|
Франция
|
23.06.1984
|
1/2
|
Португалия
|
25’ (1:0), 114’(2:2)
|
3:2
|
80’
|
Руд ГЕЛС
|
Голландия
|
19.06.1976
|
За 3-е
|
Югославия
|
27’ (1:0), 107’(3:2)
|
3:2
|
79’
|
Хорст ХРУБЕШ
|
ФРГ
|
22.06.1980
|
Финал
|
Бельгия
|
10’ (1:0), 89’ (2:1)
|
2:1
|
78’
|
Ромелу ЛУКАКУ
|
Бельгия
|
12.06.2021
|
ГТ
|
Россия
|
10’ (1:0), 88’ (3:0)
|
3:0
|
72’
|
ХАБИ АЛОНСО
|
Испания
|
23.06.2012
|
1/4
|
Франция
|
19’ (1:0), 90+1’ (2:0)
|
2:0
|
66’
|
ФЕРНАНДО ТОРРЕС
|
Испания
|
14.06.2012
|
ГТ
|
Ирландия
|
4’ (1:0), 70’ (3:0)
|
4:0
|
64’
|
Алан ДЗАГОЕВ
|
Россия
|
08.06.2012
|
ГТ
|
Чехия
|
15’ (1:0), 79’ (3:1)
|
4:1
|
60’
|
Франк АРНЕСЕН
|
Дания
|
16.06.1984
|
ГТ
|
Югославия
|
8’ (1:0), 68’ (3:0)
|
5:0
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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