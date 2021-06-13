Бразилия – Венесуэла. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Украинский нападающий Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч Копа Америка-2021 Бразилия – Венесуэла.

«Бразилия, девятикратный победитель Копа Америка, и Венесуэла играют в группе В Копа Америка, где также выступают Колумбия, Перу и Эквадор.

Бразильцы являются действующими победителями Копа Америка. «Пентакампеоне» триумфовали на этом турнире в 2019 году, когда в финале победили со счетом 3:1 Перу. Кстати на групповой стадии Бразилия также играла с Венесуэлой, и та встреча завершилась вничью 0:0.

Бразильцы и венесуэльцы играли между собой 28 раз. 24 раза Бразилия обыгрывала Венесуэлу и 3 раза играла вничью с этим соперником. Только раз Венесуэла смогла выиграть у «селесао» (2:0) и было это в рамках спарринга в 2008 году. К слову, Венесуэла уже три матча кряду Бразилии не забивает (0:2, 0:0, 0:1).

Я поставлю на победу сборной Бразилии в матче с венесуэльцами», - сказал Козьбан.

Матч Бразилия – Венесуэла состоится 14-го июня. Начало встречи в 00:00.

Дмитрий Козьбан – украинский футболист, выступает на позиции форварда. Известен по выступлениям за «Львов», «Волынь», «Авангард», «Верес», «Кремень», «Агробизнес», молдовскую «Сперанцу» и польский «Мотор» Люблин.