Бразилия – Венесуэла. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Специалист поделился ожиданиями от Копа Америка

  • 13.06.2021 12:08
  • 52 просмотра
  • 0 комментариев
Бразилия – Венесуэла. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский нападающий Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч Копа Америка-2021 Бразилия – Венесуэла.

«Бразилия, девятикратный победитель Копа Америка, и Венесуэла играют в группе В Копа Америка, где также выступают Колумбия, Перу и Эквадор.

Бразильцы являются действующими победителями Копа Америка. «Пентакампеоне» триумфовали на этом турнире в 2019 году, когда в финале победили со счетом 3:1 Перу. Кстати на групповой стадии Бразилия также играла с Венесуэлой, и та встреча завершилась вничью 0:0.

Бразильцы и венесуэльцы играли между собой 28 раз. 24 раза Бразилия обыгрывала Венесуэлу и 3 раза играла вничью с этим соперником. Только раз Венесуэла смогла выиграть у «селесао» (2:0) и было это в рамках спарринга в 2008 году. К слову, Венесуэла уже три матча кряду Бразилии не забивает (0:2, 0:0, 0:1).

Я поставлю на победу сборной Бразилии в матче с венесуэльцами», - сказал Козьбан.

Матч Бразилия – Венесуэла состоится 14-го июня. Начало встречи в 00:00.

Дмитрий Козьбан – украинский футболист, выступает на позиции форварда. Известен по выступлениям за «Львов», «Волынь», «Авангард», «Верес», «Кремень», «Агробизнес», молдовскую «Сперанцу» и польский «Мотор» Люблин.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Дмитрий Козьбан, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности