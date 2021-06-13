Андрей ВОРОБЕЙ: «Украина не будет дрожать перед авторитетным соперником»

Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воробей поделился ожиданиями от матча группового этапа Евро-2020 Нидерланды — Украина.

«Будет ли авторитет сборной Нидерландов давить на Украину? Не думаю. Многие наши футболисты понюхали пороху матчей Лиги чемпионов, Лиги Европы. Тот же Руслан Малиновский провел феноменальный сезон, Роман Яремчук много забивал в чемпионате Бельгии, а Александр Зинченко и вовсе дошел до финала главного клубного турнира Европы. Поэтому мы не будем дрожать перед столь авторитетным соперником.

Уверен, что «сине-желтые» попытаются играть в свой футбол, а как получится — посмотрим. Не скажу, что мы будем действовать первым номером, но борьбу в середине поля наша сборная постарается навязать, учитывая подбор исполнителей нашей команды в этой зоне. Садиться к своим воротам в противостоянии с таким соперником смерти подобно», — считает Воробей.

Поединок Нидерланды — Украина состоится в воскресенье, 13 июня, в 22:00 по киевскому времени.