ВИДЕО. Томас Тухель составил символическую сборную 90-х

Наставник «Челси» выбрал свою команду мечты

  • 13.06.2021 11:20
  • 1866 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Томас Тухель составил символическую сборную 90-х
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Челси» Томас Тухель составил символическую сборную из лучших футболистов европейских клубов 90-х годов прошлого века.

На каждой позиции специалисту был предоставлен выбор из двух футболистов, что сделало задачу еще сложнее. Ведь Тухелю нужно было не просто вспомнить любимого игрока, а выбрать из предложенных. При этом по игровым качествам многие из них ничем не уступали друг другу…

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Евгений Кедров
    online
      Евгений Кедров, 13.06.2021 11:45
    0
    Насчет Кана согласен, не люблю этого брутала. А где Шева, где Пиппо?
    Ссылка
    Евгений Кедров
    online
      Евгений Кедров, 13.06.2021 11:43
    0
    Классная хохма!
    Ссылка
    Евгений Кедров
    online
      Евгений Кедров, 13.06.2021 11:45
    0
    Насчет Кана согласен, не люблю этого брутала. А где Шева, где Пиппо?
    Ссылка
    Евгений Кедров
    online
      Евгений Кедров, 13.06.2021 11:43
    0
    Классная хохма!
    Ссылка
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