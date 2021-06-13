ВИДЕО. Томас Тухель составил символическую сборную 90-х

Главный тренер «Челси» Томас Тухель составил символическую сборную из лучших футболистов европейских клубов 90-х годов прошлого века.

На каждой позиции специалисту был предоставлен выбор из двух футболистов, что сделало задачу еще сложнее. Ведь Тухелю нужно было не просто вспомнить любимого игрока, а выбрать из предложенных. При этом по игровым качествам многие из них ничем не уступали друг другу…