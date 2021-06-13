Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО: «Украина даст бой Нидерландам»

Поединок Евро-2020 положительно завершится для украинской национальной команды, считает эксперт

  • 13.06.2021 10:29
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Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО: «Украина даст бой Нидерландам»
© УАФ

Бывший игрок и тренер киевского «Динамо» Анатолий Демьяненко поделился ожиданиями от матча группового этапа Евро-2020 Нидерланды — Украина.

«Мы все ожидаем хорошей игры от сборной Украины. Это самое главное. Скажу, что сейчас наша сборная находится в нормальном состоянии, и она даст хороший бой команде Нидерландов.

Будет ли позитивным результатом ничья с голландцами? Ну конечно! Сыграть вничью с Нидерландами, тем более, на их поле в Амстердаме — это, конечно, позитивный результат.

Будет ли сборная Украины играть вторым номером или попытается сыграть на равных? Это тяжелый вопрос. Это вопрос к главному тренеру. Я сам работал главным тренером и знаю, что под каждого соперника строится игра.

Если голландцы сыграют так же активно с Украиной, как и итальянцы с турками, сложно ли будет «желто-синим»? Посмотрим! Это тоже такой непростой вопрос.

Примерный прогноз на счет? Положительный для сборной Украины», — сказал Демьяненко.

Поединок Нидерланды — Украина состоится в воскресенье, 13 июня, в 22:00 по киевскому времени.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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