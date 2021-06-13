Гарет САУТГЕЙТ: «У Хорватии невероятный бойцовский дух»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился ожиданиями от поединка против сборной Хорватии в рамках группового этапа Евро-2020.
«Хорватия — очень опытная сборная с выдающимися исполнителями, сильной психологией, невероятным бойцовским духом. Она также тактически гибка, что делает матч с ней серьезным испытанием для нас, но мы знаем, что можем добиться победы.
Победа над Хорватией в Лиге наций (2:1)? Мы знаем, что тот матч был очень напряженным, и в конкретный вечер история отношений не играет никакой роли. Важно сильно сыграть в конкретный день, не проиграть хорватской полузащите в мощи, их форвардам в скорости и их защитникам в стойкости и дисциплинированности», — считает Саутгейт.
Матч Англия — Хорватия состоится в воскресенье, 13 июня, в 16:00.
Источник — УЕФА
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