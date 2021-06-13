Златко ДАЛИЧ: «Англия быстра, но мы никого не боимся»

Наставник сборной Хорватии уверен, что его команде нельзя исключительно обороняться

  • 13.06.2021 09:25
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Златко ДАЛИЧ: «Англия быстра, но мы никого не боимся»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился ожиданиями от поединка против сборной Англии на групповом этапе Евро-2020.

«Я выберу самый лучший состав из всех возможных. У нас сильная команда, и мы никого не боимся. Да, сборная Англии очень быстра, агрессивно действует в атаке, это топ-команда. Нам нужно показать надежную игру сзади, но также следует дорожить мячом и пытаться контратаковать. Если мы будем только обороняться, то мы обречены», — считает Далич.

Матч Англия — Хорватия состоится в воскресенье, 13 июня, в 16:00.

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Источник — УЕФА

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