Сергей НАГОРНЯК: «У Нидерландов тоже есть слабые стороны»

Специалист поделился ожиданиями от стартового матча сборной Украины на Евро-2020

  • 13.06.2021 09:10
  • 716 просмотров
  • 2 комментария
Сергей НАГОРНЯК: «У Нидерландов тоже есть слабые стороны»
© УАФ. Сергей Нагорняк

Главный тренер молодежной сборной Украины (U-16) Сергей Нагорняк поделился ожиданиями от матча группового этапа Евро-2020 Нидерланды — Украина.

«Все будем поддерживать нашу сборную. И все мы ждем положительный результат от сборной Украины в поединке с Нидерландами. Первая игра очень многое решает в плане дальнейшей перспективы любой сборной. Этот матч очень важен в психологическом плане. Надеемся, что будет положительный результат в поединке с командой Де Бура.

Наша сборная неплохо выглядит. Да, сборная Нидерландов — сильная команда, но тоже не безгрешная. У них тоже есть сильные и слабые стороны.

Когда играют такие соперники, сложно предугадать результат. Здесь играют роль все моменты. Возьмем даже матч-открытие. Италия действительно хорошо сыграла. Забив первый мяч, итальянцы полностью доминировали на поле «Стадио Олимпико». В первом тайме у Италии были моменты, Кьеллини мог забить, но результат был 0:0. Итальянцы начали забивать во второй половине встречи. Потому предугадать результат очень сложно.

Мы, как обычные болельщики, в частности — я, будем поддерживать нашу сборную. Будем надеяться на положительный результат. И, по моему мнению, добиться положительного результата по силам нашей сборной», — сказал Нагорняк.

Поединок Нидерланды — Украина состоится в воскресенье, 13 июня, в 22:00 по киевскому времени.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Minolt
    online
      Minolt, 13.06.2021 10:04
    0
    Не без слабых мест. После таких фраз нужна конкретика. Это мне напоминает "выдающегося военного стратега Тухачевского" - воевать нужно храбро, умело использовать слабые места и тд. Я не специалист как Нагорняк. Такими же фразами разобрать шахматную партию. Ну и ну.
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    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 13.06.2021 10:01
    0
    цей допінгіст тренер збірной!?
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    Minolt
    online
      Minolt, 13.06.2021 10:04
    0
    Не без слабых мест. После таких фраз нужна конкретика. Это мне напоминает "выдающегося военного стратега Тухачевского" - воевать нужно храбро, умело использовать слабые места и тд. Я не специалист как Нагорняк. Такими же фразами разобрать шахматную партию. Ну и ну.
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 13.06.2021 10:01
    0
    цей допінгіст тренер збірной!?
    Ссылка
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