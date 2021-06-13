Сергей НАГОРНЯК: «У Нидерландов тоже есть слабые стороны»

Главный тренер молодежной сборной Украины (U-16) Сергей Нагорняк поделился ожиданиями от матча группового этапа Евро-2020 Нидерланды — Украина.

«Все будем поддерживать нашу сборную. И все мы ждем положительный результат от сборной Украины в поединке с Нидерландами. Первая игра очень многое решает в плане дальнейшей перспективы любой сборной. Этот матч очень важен в психологическом плане. Надеемся, что будет положительный результат в поединке с командой Де Бура.

Наша сборная неплохо выглядит. Да, сборная Нидерландов — сильная команда, но тоже не безгрешная. У них тоже есть сильные и слабые стороны.

Когда играют такие соперники, сложно предугадать результат. Здесь играют роль все моменты. Возьмем даже матч-открытие. Италия действительно хорошо сыграла. Забив первый мяч, итальянцы полностью доминировали на поле «Стадио Олимпико». В первом тайме у Италии были моменты, Кьеллини мог забить, но результат был 0:0. Итальянцы начали забивать во второй половине встречи. Потому предугадать результат очень сложно.

Мы, как обычные болельщики, в частности — я, будем поддерживать нашу сборную. Будем надеяться на положительный результат. И, по моему мнению, добиться положительного результата по силам нашей сборной», — сказал Нагорняк.

Поединок Нидерланды — Украина состоится в воскресенье, 13 июня, в 22:00 по киевскому времени.