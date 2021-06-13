Экс-форвард сборной Украины может перейти в Кривбасс

Нападающий луцкой «Волыни» Юрий Коломоец может продолжить карьеру в «Кривбассе».

Как сообщает источник, экс-нападающим сборной Украины также интересуются три клуба УПЛ.

Контракт Коломойца с «Волынью» рассчитан до 2022 года, однако стороны договорились, что в случае невыхода «крестоносцев» в Премьер-лигу игрок станет свободным агентом.

Коломоец перешел в «Волынь» в марте этого года. В составе луцкой команды форвард провел 14 матчей, отличившись одним голом и одной результативной передачей.