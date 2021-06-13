Экс-форвард сборной Украины может перейти в Кривбасс

Юрий Коломоец, скорее всего, уйдет из «Волыни»

  • 13.06.2021 02:25
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Экс-форвард сборной Украины может перейти в Кривбасс
© ФК Волынь. Юрий Коломоец

Нападающий луцкой «Волыни» Юрий Коломоец может продолжить карьеру в «Кривбассе».

Как сообщает источник, экс-нападающим сборной Украины также интересуются три клуба УПЛ.

Контракт Коломойца с «Волынью» рассчитан до 2022 года, однако стороны договорились, что в случае невыхода «крестоносцев» в Премьер-лигу игрок станет свободным агентом.

Коломоец перешел в «Волынь» в марте этого года. В составе луцкой команды форвард провел 14 матчей, отличившись одним голом и одной результативной передачей.

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Источник — Sportarena

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